Η ομάδα γυναικών της Μπαρτσελόνα συνεχίζει να καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ εσόδων στο Champions League.Μετά το 4-2 απέναντι στην Μπάγερν, μέσα στο κατάμεστο «Καμπ Νοου», οι Καταλανές εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Όσλο και μαζί έβαλαν στα ταμεία τους το ποσό των 1,755 εκατ.ευρώ, ξεπερνώντας τα 1,377 εκατ. της περιόδου 2023-24.

Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση οφείλεται στη νέα κατανομή των χρηματικών επάθλων της UEFA για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αναλυτικά, η συμμετοχή στη φάση του πρωταθλήματος απέφερε στις Καταλανές 505.000 ευρώ. Οι πέντε νίκες της ομάδας πρόσθεσαν στον λογαριασμό ακόμα 300.000 ευρώ (60.000 ανά νίκη), ενώ η ισοπαλία με την Τσέλσι τούς απέφερε επιπλέον 20.000 ευρώ. Επιπλέον, η κατάληψη της πρώτης θέσης στη φάση αυτή πριμοδοτήθηκε με 180.000 ευρώ έξτρα, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 20.000 ευρώ των προηγούμενων ετών.

Η πορεία στα νοκ-άουτ ενίσχυσε περαιτέρω τα οικονομικά της Μπάρτσα, καθώς η πρόκριση στα προημιτελικά τούς απέφερε 200.000 ευρώ, στα ημιτελικά 250.000 ευρώ, ενώ για τη συμμετοχή στον μεγάλο τελικό του Όσλο εξασφάλισαν άλλα 300.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η ομάδα κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο απέναντι στη Λιόν στις 23 Μαΐου δε, θα εισπράξει το μπόνους των 500.000 ευρώ για τον τίτλο, φτάνοντας το συνολικό ποσό στα 1,955 εκατομμύρια ευρώ!

Η οικονομική αυτή «εκτόξευση» της Μπαρτσελόνα, που αγγίζει το 41% σε σχέση με πέρυσι, οφείλεται και στη νέα συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της ομάδας, την πρώτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών που αποφέρει αυτόν τον τεράστιο αριθμό εσόδων.