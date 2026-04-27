Ντάνι Νόιχαους: Η γκολκίπερ του ΠΑΟΚ που δέχθηκε 4 γκολ φέτος, είχε καταρρίψει ρεκόρ από το 2001

Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα στην Α' Εθνική γυναικών έχοντας σκοράρει 81 γκολ, αλλά παρουσίασε και μια εξαιρετική εικόνα αμυντικά καθώς η εστία του παραβιάστηκε μόλις τέσσερις φορές!

Αυτό οφείλεται φυσικά σε ένα μεγάλο βαθμό στη Βραζιλιάνα τερματοφύλακα των Θεσσαλονικιών, Ντάνι Νόιχαους. Τα τελευταία χρόνια είναι ο φύλακας- άγγελος του Δικεφάλου του Βορρά και ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά για να υπερασπιστεί την εστία της.

Η ίδια ξεκίνησε παίζοντας βόλεϊ στη Βραζιλία. Όπως έχει πει οι δεξιότητες που ανέπτυξε στα χέρια της αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη μετέπειτα εξέλιξή της ως γκολκίπερ. Τα πρώτα της ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στη Σκόρπιονς ντε Φλοριανόπολις, ενώ στη συνέχεια πέρασε από συλλόγους όπως η Φοζ Καταράτας και η Βιτόρια, πριν καθιερωθεί στη Σάντος.

Αποφάσισε ύστερα να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να ακολουθήσει το όνειρό της στην Ευρώπη και το 2018 αποτέλεσε την ιστορική πρώτη μεταγραφή της νεοσύστατης ομάδας γυναικών της Μπενφίκα. Με τη φανέλα των Αετών κατέκτησε τίτλους σε όλες τις κατηγορίες της Πορτογαλίας, πριν μεταπηδήσει στη Φαμαλικάο.

Παράλληλα, έγραφε τη δική της πορεία και με την εθνική Βραζιλίας έχοντας πάρει μέχρι και σήμερα μέρος σε τέσσερα μεγάλα διεθνή τουρνουά της FIFA, κυρίως με τις ομάδες των νεανίδων.

Τα ρεκόρ στον ΠΑΟΚ

Το καλοκαίρι του 2023 εντάχθηκε στο δυναμικό του ΠΑΟΚ και πολύ γρήγορα καθιερώθηκε στην ομάδα λόγω της μεγάλης εμπειρίας της και των παραστάσεων που είχε από την Ευρώπη.

Το 2024 κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της σε 20 από τους 29 αγώνες του πρωταθλήματος, σπάζοντας τότε ένα «στοιχειωμένο» ρεκόρ που κρατούσε από το 2001! Τον Νοέμβριο του 2025, έγινε η πρώτη στην ιστορία του Δικέφαλου του Βορρά που ολοκλήρωσε τα πρώτα έξι παιχνίδια της σεζόν χωρίς να δεχθεί κανένα γκολ, συμπληρώνοντας 540 λεπτά με την εστία της ανέπαφη.

Πέραν όμως των αριθμών της και τις καθοριστικές αποκρούσεις που έχει πραγματοποιήσει για τον ΠΑΟΚ φέτος, η Ντάνι Νόιχαους είχε κερδίσει ήδη τον σεβασμό όλων με το ήθος της, σε μια αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ το 2024. Η ίδια είχε μεταφέρει στα χέρια την τραυματισμένη στράικερ των Κρητικών, Νικόλ Ριμπάνσκα, σε μια κίνηση fair play την οποία χειροκρότησαν τότε τόσο οι συμπαίκτριές της όσο και οι αντίπαλοί της.



