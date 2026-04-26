Η αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Μπαρτσελόνα για τα ημιτελικά του Women's Champions League γέμισε το «Allianz Arena» με 31.000 φιλάθλους, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ προσέλευσης για τους Βαυαρούς.

Μέσα σε μια τρομερή ατμόσφαιρα, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 1-1, με την Έβα Παγιόρ να σκοράρει για την Μπάρτσα επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά πως και φέτος βρίσκεται σε τρομερή φόρμα. Με το γκολ της στο 8ο λεπτό, η Πολωνή επιθετικός έχει βρει πλεόν δίχτυα στους 6 από τους 8 αγώνες της στη φετινή διοργάνωση. Τα «θύματά» της είναι η Μπενφίκα, η Ρεάλ Μαδρίτης (δύο φορές), η Τσέλσι, αλλά και η Μπάγερν και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια.

Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε από την εμφάνισή της ήταν ο συμβολικός πανηγυρισμός της. Αμέσως μετά το γκολ της, η 29χρονη επιθετικός έδειξε στην κάμερα ένα βραχιόλι που φορούσε, το οποίο έγραφε τη λέξη «FIGHTERS». Όπως εξήγησε έπειτα, η κίνησή της αυτή είχε ως στόχο να στηρίξει τη δράση του ιδρύματος «Cancer Fighters Foundation» στην Πολωνία.

Αυτήν την περίοδο στην πατρίδα της βρίσκεται σε εξέλιξη μια ολόκληρη τεράστια εκστρατεία συγκέντρωσης εκατομμυρίων ευρώ για την πρόληψη του καρκίνου και την υποστήριξη καρκινοπαθών, επομένως η σταρ των Καταλανών εκμεταλλεύτηκε τη δική της στιγμή για να ενισχύσει αυτό το μήνυμα.