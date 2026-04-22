Ο αγώνας της ακτιβίστριας Μαριάμ Σοτζέι για ισότητα στα γήπεδα του Ιράν μέχρι τη σύλληψή της

Η Μαριάμ Σοτζέι είναι μια γυναίκα που εδώ και μία δεκαετία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την έμφυλη ισότητα στο Ιράν. Μέσα από το πρόσφατο βιβλίο της, «Azadi Means Freedom», μιλά για τα παιδικά της χρόνια μέσα στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ και φτάνει μέχρι τις δικαστκές διαμάχες με τη FIFA. Σε κάθε παρέμβασή της αναφέρεται στην κοινωνική πλευρά του ποδοσφαίρου και το πώς οι γυναίκες εξακολουθούν να μην έχουν φωνή μέσα σε αυτό.

Με αφορμή την έκδοση του νέου της βιβλίου, μίλησε στο Athletic για το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με τον ακτιβισμό και τις αλλαγές που ονειρεύεται να δει στο ποδόσφαιρο.

Ούσα αδερφή του Μασούντ Σοτζέι, που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα και τον Πανιώνιο, ξεκίνησε τη δράση της το 2015, όταν κατά τη διάρκεια του Asian Cup στην Αυστραλία, ύψωσε πανό υπέρ των Ιρανών γυναικών ενώ παρακολουθούσε τον αδερφό της να παίζει. Στη συνέχεια ηγήθηκε οργανωμένων διαμαρτυριών έξω από το στάδιο Αζαντί στην Τεχεράνη και διεξήγε μια σειρά διαπραγματεύσεων με διεθνείς οργανισμούς ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο.

“(My brother) told me it was embarrassing for him to play somewhere that women were not allowed, so he was so happy when I started this campaign.



"But he's still paying the price to this day. The regime confiscated all of his assets last week. And if Masoud wasn't so supportive,…

Το 2019 συνελήφθη από την αστυνομία ηθών έξω από το γήπεδο, στο ίδιο σημείο όπου αργότερα δολοφονήθηκε η Μαχσά Αμινί. Η ίδια και η μικρότερη αδερφή της ξυλοκοπήθηκαν και κρατήθηκαν σε ένα βαν για ώρες, μια εμπειρία που η Σοτζέι περιγράφει στο Athletic ως βαθύ τραύμα, τονίζοντας πως η απελευθέρωσή τους οφειλόταν μόνο στην αναγνωρισιμότητα του αδερφού τους.

Οι Καταγγελίες κατά της FIFA

Η κριτική της προς τη FIFA υπήρξε δριμεία όλα αυτά τα χρόνια. Η Σοτζέι κατήγγειλε την ομοσπονδία για υποκρισία, καθώς ο Τζιάνι Ινφαντίνο επισκεπτόταν επίσημα το Ιράν ενώ οι γυναίκες συλλαμβάνονταν μαζικά επειδή αρνούνταν να ακολουθήσουν τους νόμους της Σαρία.

Η Ιρανή ακτιβίστρια κατηγόρησε άσκησε τεράστια πίεση στην παγκόσμια ομοσπονδία μαζεύοντας 200.000 υπογραφές στην χώρα της, μια κίνηση που επέτρεψε ξανά την είσοδο γυναικών στα γήπεδα το 2023 μετά από δεκαετίες!

Ο Μασούντ Σοτζέι κι ο Πανιώνιος

Μέσα από την αφήγησή της, η Μαριάμ Σοτζέι αναφέρει πως κατά τη διάρκεια του αγώνα της στο ποδόσφαιρο, στο πλευρό της στάθηκε ακλόνητος ο αδερφός της, που είχε διατελέσει και αρχηγός της εθνικής Ιράν. Η Μαριάμ τονίζει πως ο Μασούντ πλήρωσε το οτι την υποστήριζε σε όλα, με το καθεστώς να δεσμεύει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έανε και στη θητεία του στην Ελλάδα και τους Κυανέρυθρους. Το 2017, ο Μασούντ παραβίασε την κρατική εντολή κι αγωνίστηκε κόντρα στην ισραηλινή Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αυτή η πράξη του οδήγησε στον οκτάμηνο αποκλεισμό του από την Εθνική του ομάδα.

Η Σοτζέι υποστήριξε πως η εμπειρία του αδερφού της στην Ελλάδα και η άρνησή του να υποκύψει στις πολιτικές επιταγές του Ιράν, αποτέλεσαν έμπνευση για τον κοινό τους αγώνα με όραμα ένα πιο δίκαιο και συμπεριληπτικό ποδόσφαιρο.