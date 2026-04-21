Μέσα σε μόλις έξι χρόνια από την ίδρυση ειδικού τμήματος γυναικων στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας, το «The Saudi Times» κατέγραψε μια αλματώδη πρόοδο όσον αφορά τη συμμετοχή των κοριτσιών στα νέα αυτά προγράμματα.

Περισσότερα από 77.000 κορίτσια συμμετέχουν πλέον στο σχολικό πρωτάθλημα, ένας αριθμός που φάνταζε αδιανόητος πριν από λίγα έτη ιδιαίτερα για μια χώρα της Μέσης Ανατολής.

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει πλέον τέσσερις εθνικές ομάδες γυναικών, διοργανώνει πέντε διαφορετικές εγχώριες διοργανώσεις γυναικών και λειτουργεί έξι περιφερειακά κέντρα εκπαίδευσης για όλα τα κορίτσια που αγαπούν τη «στρογγυλή θεά». Η στρατηγική αυτή υποστηρίζεται από εκτεταμένα προγράμματα ανάπτυξης με ξένους προπονητές, ενώ υπάρχουν και αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης και γυναικών διαιτητριών.

Το «Όραμα 2030», όπως ονομάζεται, είναι το νέο αυτό σχέδιο της χώρας, που ξεκίνησε το 2019 και δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο, αλλά με μια γενικότερη προσπάθεια κοινωνικού ανασχηματισμού. Η ενδυνάμωση των γυναικών και η ενεργότερη συμμετοχή τους στον αθλητισμό έχουν πλέον τεθεί σε πρώτο πλάνο μέσα από διάφορες μεταρρυθμίσεις.

Γενικότερα οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία έχουν σήμερα πολύ περισσότερες οικονομικές και κοινωνικές ελευθερίες από ό,τι πριν από δέκα χρόνια, αλλά οι πολιτικές τους ελευθερίες παραμένουν ανύπαρκτες και η νομική τους υπόσταση δεν έχει εξισωθεί πλήρως με εκείνη των ανδρών.