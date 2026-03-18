Ζότα: Η σύζυγός του συγκίνησε με τον φόρο τιμής της ανήμερα της Ημέρας του Πατέρα

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Σπουδαία κίνηση από τη σύζυγο του Ντιόγκο Ζότα, Ρουτ Καρντόσο, που συμμετείχε σε αγώνα δρόμου φορώντας το Νο.20 στη φανέλα της.

Η Ρουτ Καρντόσο, η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα, συγκίνησε ξανά τον ποδοσφαιρικό κόσμο με έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής που απέτισε στη μνήμη του αδικοχαμένου άσου της Λίβερπουλ.

Με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα στην Πορτογαλία, την πρώτη τέτοια ημέρα που η οικογένειά της βιώνει με εκείνον απόντα, η 29χρονη Ρουτ επέλεξε έναν πολύ συμβολικό τρόπο για να τιμήσει τον πατέρα των τριών παιδιών της.Συμμετέχοντας σε αγώνα δρόμου 10 χλμ στη γενέτειρά τους, το Πόρτο, η Ρουτ έτρεξε φορώντας τον αριθμό «20», το νούμερο που σημάδεψε την καριέρα του Ζότα στο «Άνφιλντ».

Η ίδια ανήρτησε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με μια λιτή, αλλά... περιεκτική λεζάντα, στέλνοντας ένα μήνυμα για το ότι παντα θα συνδέεται με αυτόν τον αριθμό. Η ίδια ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 52 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, ενώ μόνο και μόνο η κίνηση αυτή προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από τους φιλάθλους των Reds, οι οποίοι της υπενθύμισαν πως δεν θα μείνει ποτέ μόνη ακόμα κι αν έχει χάσει τον άνθρωπό της.

