GWomen
womensday
08/03/2026

Η πιο girlhood στιγμή της καριέρας μου είναι…

Πηνελόπη Γκιώνη
Κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες μας λένε τις δικές τους gilrlhood στιγμές, αυτές που τους θυμίζουν πως το να είσαι “κορίτσι ανάμεσα σε κορίτσια” έχει βαθύτερο νόημα.

Τι σημαίνει τελικά να είσαι γυναίκα στον αθλητισμό;

Είναι η αμοιβαία κατανόηση, η φροντίδα από τη μία προς την άλλη, η αγκαλιά στη δύσκολη στιγμή, το νοιάξιμο, τα γέλια, τα δάκρυα, τα μυστικά…

Ζητήσαμε από κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες να μας περιγράψουν τη δική τους "girlhood" στιγμή. Αυτή τη μικρή κι αυθόρμητη εμπειρία που τις έκανε να νιώσουν «κορίτσια ανάμεσα σε κορίτσια».

Τη στιγμή που το να βρίσκονται ανάμεσα σε γυναίκες απέκτησε βαθύτερο νόημα.

Από τα μυστικά των αποδυτηρίων, το selfcare στις προετοιμασίες, την κατανόηση για την περίοδο και την αγκαλιά σε εύκολες και δύσκολες στιγμές.

Στο τέλος αυτό που μένει από όλες αυτές τις ιστορίες είναι ένα κοινό νόημα, ένα σιωπηλό «Είμαι εδώ για σένα».

Η πιο girlhood στιγμή της καριέρας μου ήταν...

των Πηνελόπης Γκιώνη, Χριστίνας Κατσαμούρη και Μάρθας Χωριανοπούλου

«... ότι "μοιραστήκαμε" τον πόνο»

Ευαγγελία Πλατανιώτη (Καλλιτεχνική κολύμβηση

«Θυμάμαι σε ένα παγκόσμιο τουρνουά στο Τόκιο μου είχε έρθει περίοδος και πονούσα πολύ, αγωνίστηκα και αμέσως μετά τον αγώνα, πριν τις απονομές, με έπιασε μια πολύ έντονη κράμπα, τόσο έντονη που λιποθύμησα πάνω στο βάθρο την ώρα της απονομής. Το ίδιο ακριβώς έπαθα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι όπου αγωνίστηκα ενώ ζαλιζόμουν από την αιμορραγία και με το που ολοκλήρωσα το πρόγραμμα μου με έπιασε πάλι αυτή η κράμπα τόσο έντονα που με πήραν με το φορείο και μου έδωσαν οπιούχο εισπνεόμενο για να μου περάσει.

Ακριβώς το ίδιο πράγμα με εμένα το παθαίνουν και άλλες αθλήτριες. Σε αυτό που έπαθα στο Τόκιο ήρθε μια Ιταλίδα και μου είπε ότι παθαίνει το ίδιο… «Μοιραστήκαμε» τον πόνο».

πλατανιωτη

«Οι προετοιμασίες, που πάντα βρίσκουμε τον δικό μας χρόνο για self care»

Σοφία Ιωσηφίδου (Στίβος)

«Η πιο girlhood στιγμή της αθλητικής μου καριέρας είναι στις προετοιμασίες με τις συναθλήτριές μου. Μέσα στην πίεση των προπονήσεων και την κούραση της προετοιμασίας, βρίσκουμε πάντα τον δικό μας χρόνο. Βλέπουμε ταινίες με μάσκες προσώπου, κάνουμε self care, και φυσικά δεν λείπουν οι σειρές του Γιώργου Καπουτζίδη που έχουμε δει και ξαναδεί.

Παράλληλα κάνουμε τικ τοκ σκετσάκια και χορευτικά, τραβάμε φωτογραφίες και βίντεο και μέχρι και καμβάδες έχουμε ζωγραφίσει όλες μαζί. Είναι ο τρόπος μας να αποφορτιζόμαστε, να γελάμε και να θυμόμαστε ότι πέρα από αθλήτριες, είμαστε κορίτσια που ζουν και δημιουργούν τις δικές τους αναμνήσεις».

iosofidou

«Το ritual στα αποδυτήρια για να διαχειριστούμε μία δύσκολη περίοδο»

Ανθή Βασιλαντωνάκη (βόλεϊ)

«Ήμουν σε μια ομάδα που διανύαμε μια δύσκολη περίοδο και είχαμε επηρεαστεί όλες, μα όλες.

Αυτό λοιπόν αντί να μας απομακρύνει σαν ομάδα, μας έφερε ακόμα πιο κοντά! Και αρχίσαμε ένα «ritual» στα αποδυτήρια, που βάζαμε συγκεκριμένα τραγούδια και κάναμε «dance it out»! Αυτή είναι η πιο girlhood στιγμή που έχω ζήσει».

anthi

«Η συμπαίκτρια που θα με πιάσει από το χέρι, θα μου φτιάξει τα μαλλιά...»

Γλυκερία Νικοπούλου (ποδόσφαιρο)

«Η πιο girlhood στιγμή της ποδοσφαιρικής μου πορείας είναι εκείνες οι στιγμές στα αποδυτήρια πριν από μεγάλα παιχνίδια που η ένταση βαράει κόκκινο, και μια συμπαίκτρια θα σε πιάσει από το χέρι θα σου φτιάξει τα μαλλιά,θα σου πει «είμαι εδώ». Και μετά το ματς, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, οι αγκαλιές, τα δάκρυα, τα γέλια και το «το έχουμε μαζί».

Εκεί νιώθω πιο έντονα τη δύναμη της γυναικείας ομάδας αυτή τη σιωπηλή κατανόηση και τη στήριξη που μας κάνει να αισθανόμαστε κορίτσια, αλλά και πολύ δυνατές γυναίκες»

girlhood

«Οι φιλίες που γεννιούνται και κρατάνε μία ζωή»

Μαριέλλα Φασούλα (μπάσκετ)

«Η πιο ξεχωριστή girlhood στιγμή για μένα είναι εκείνη η σπάνια στιγμή που, μέσα από το μπάσκετ, γνωρίζεις έναν άνθρωπο που υπό άλλες συνθήκες ίσως να μην συναντούσες ποτέ στη ζωή σου. Κι όμως, οι δρόμοι σας διασταυρώνονται στο γήπεδο και μέσα σε πολύ λίγο χρόνο δημιουργείται ένας απίστευτα δυνατός δεσμός.

Το ότι είστε μαζί κάθε μέρα στις προπονήσεις, στους αγώνες, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μιας σεζόν σας φέρνει πιο κοντά πολύ πιο γρήγορα. Και κάπως έτσι, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, γεννιέται μια φιλία που μπορεί να κρατήσει μια ζωή. Νομίζω πως μόνο ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργήσει τόσο δυνατές σχέσεις σε τόσο λίγο χρόνο».

fasoula

«Τα μικρά δωράκια, οι σοκολάτες που αφήνουμε η μία για την άλλη»

Γεωργία Δαμασιώτη (κολύμβηση)

«Είναι τα μικρά δωράκια, τα γραμματάκια και οι σοκολάτες που αφήνουμε στο δωμάτιο η μία για την άλλη, στις καλές αλλά και στις δύσκολες στιγμές».

δαμασιωητ

«Όταν παίρνουμε τις στολές για τη νέα σεζόν και τις δοκιμάζουμε όλες μαζί»

Σταυρούλα Τσουλάκου (ποδόσφαιρο)

«Για μένα, η πιο girlhood στιγμή στον αθλητισμό είναι σίγουρα η στιγμή που παίρνουμε τις καινούργιες μας στολές για τη νέα σεζόν. Δεν είναι απλά τα ρούχα, είναι η στιγμή που τις δοκιμάζουμε όλες μαζί, κοιταζόμαστε, σχολιάζουμε αν μας πηγαίνει το χρώμα, γελάμε και ενθουσιαζόμαστε σαν μικρα κορίτσια παντα.

Είναι μια μικρή στιγμή, που μας θυμίζει πόσο όμορφο είναι να είσαι κορίτσι ανάμεσα σε κορίτσια που μοιράζονται το ίδιο όνειρο».

τσουλακου

«Η άνοδος με την ομάδα μου, που κρατιόμασταν σφιχτά και αν αφήναμε τα χέρια θα χανόταν η στιγμή»

Ελπίδα Τικμανίδου (Βόλεϊ)

«Η πιο girlhood στιγμή μου ήταν η άνοδος με την ομάδα μου. Και ήταν και η πρώτη μου άνοδος. Με το τελευταίο σφύριγμα δεν σκεφτήκαμε τίποτα. Απλώς τρέξαμε η μία στην άλλη. Κάποιες γελούσαν, κάποιες έκλαιγαν, οι περισσότερες και τα δύο μαζί. Κρατιόμασταν σφιχτά λες και αν αφήναμε θα χανόταν η στιγμή.

Δεν ήταν «όμορφο» με τον κλασικό τρόπο. Ήταν αληθινό. Ήταν οι προπονήσεις που δεν έβγαιναν, οι σιωπές στα αποδυτήρια, τα βλέμματα μέσα στο γήπεδο που έλεγαν «σε έχω». Εκεί ένιωσα τί σημαίνει να είσαι κορίτσι ανάμεσα σε κορίτσια. Να αντέχεις, να λυγίζεις και να ξαναστέκεσαι- μαζί. Η άνοδος γράφτηκε στον πίνακα. Αλλά αυτό που θα θυμάμαι πιο πολύ είναι οι αγκαλιές.

Χρόνια πολλά σε εμάς»!

tikmanidou

«Η στήριξη από τα κορίτσια, όπως τότε που με κουβαλούσε αγκαλιά η Μύριο ενώ είχα σπασμένο πόδι»

Χριστίνα Σιούτη (πόλο)

«Εκτός από το πάθος και το να ζητωκραυγάζουμε όλες μαζί στον πάγκο με όλη μας την καρδιά, για μένα οι μεγαλύτερες girlhood στιγμές είναι αυτές που δεν βλέπει πολύς κόσμος. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμένουμε, όταν οι προπονήσεις φαίνονται βαριές, όταν μια ήττα μοιάζει αβάσταχτη- τότε είναι που νιώθω τη μεγαλύτερη στήριξη από τα κορίτσια γύρω μου. Αυτό είναι που εκτιμώ περισσότερο στο να είμαι μέρος μιας γυναικείας ομάδας.

Τα έντονα συναισθήματα που όλες έχουμε μπορεί μερικές φορές να φέρνουν συγκρούσεις, αλλά τις περισσότερες φορές μας δίνουν πολύ περισσότερη δύναμη από όση θα είχαμε μόνες μας.

Όπως για παράδειγμα εκείνη η στιγμή που είχα σπασμένο πόδι και η Μύριο (σ.σ. Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη) με κουβαλούσε αγκαλιά ενώ είχαμε πάρει το Παγκόσμιο».

σιουτη

«Η απίστευτη ενέργεια και δύναμη του συνόλου των γυναικών που αγαπάνε το ίδιο άθλημα»

Πηνελόπη Παυλοπούλου (Μπάσκετ)

«Ένα girlhood moment που με έχει σημαδέψει ήταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Τενερίφη το 2018, στην πρώτη μου συμμετοχή με την Εθνική Γυναικών. Εκεί βρέθηκα ανάμεσα σε αθλήτριες που θαύμαζα χρόνια από μακριά, τα μπασκετικά μου είδωλα. Θυμάμαι να κοιτάζω γύρω μου και να νιώθω την απίστευτη ενέργεια, τη δύναμη και τη μαγεία αυτού του συνόλου γυναικών που αγαπάνε το ίδιο άθλημα.

Ήμουν ακόμα μικρή τότε, αλλά εκεί κατάλαβα πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν οι γυναίκες αθλήτριες και πόσο δυνατή είναι η σύνδεση ανάμεσα σε γυναίκες που προσφέρουν, μάχονται και στηρίζουν η μία την άλλη για το άθλημα που αγαπούν».

παυλοπουλου

«Η ανεξήγητη ασφάλεια και ελευθερία που νιώθουμε οι γυναίκες μέσα στα αποδυτήρια»

Πέννυ Ρόγκα (Βόλεϊ)

«Για μένα η πιο girlhood στιγμή δεν είναι μία, είναι πολλές... Καθόμουν και σκεφτόμουν και συνειδητοποίησα πως μέσα στα αποδυτήρια λέγονται πολλά. Μοιραζόμαστε τα μυστικά μας, τις ανησυχίες μας, κουτσομπολεύουμε και νιώθουμε μια ανεξήγητη ασφάλεια και ελευθερία οι γυναίκες εκεί μέσα.

Υπήρξαν πολλές φορές που ένιωσα όμορφα, ένιωσα ασφάλεια, σιγουριά και ότι έχω κάτι δικό μου μέσα στα αποδυτήριά μας. Είναι αυτό που λένε: what happens in the locker room, stays in the locker room».

ρογκα

«Όταν η μία βοηθάει την άλλη με τα μαλλιά της»

Ελένη Στεφάτου (ποδόσφαιρο)

«Θα έλεγα την στιγμή πριν τον αγώνα στα αποδυτήρια όπου η μια βοηθάει την άλλη με τα μαλλιά της ώστε να είναι περιποιημένη η συμπαίκτρια της. Επίσης ανταλλάσουμε λαστιχάκια, τζελ, λακ μαλλιών».

stefatou

«Όταν μία συναθλήτρια μου είπε για τα period cups και έλυσε ένα μεγάλο μου πρόβλημα»

Ζωή Φίτσιου (κωπηλασία)

«Η δική μου στιγμή έχει ως εξής. Όπως καταλαβαίνεις, για ώρες μέσα στη βάρκα και κινούμενες μπρος-πίσω υπάρχει μία τριβή κατά τη διάρκεια της περίοδου φορώντας σερβιέτες και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολλές φορές, έως και κάθε φορά, να συγκαίομαι κι εγώ και πάρα πολλές άλλες συναθλήτριές μου. Παραπονιόμουν πάρα πολύ καιρό γι' αυτό το πράγμα και δεν ήξερα τι λύση μπορώ να βρω.

Κάποια στιγμή, το συζητούσα αυτό με μία συναθλήτριά μου και μου είπε ότι έχει δοκιμάσει τα period cups και με διαβεβαίωσε ότι δεν το αισθάνεται τίποτα όταν το φοράει.

Μπαίνω κι εγώ στην διαδικασία να αγοράσω και να το δοκιμάσω. Κι εκεί ήρθε η απόλυτη ελευθερία, που πλέον δεν με ενδιαφέρει το να είμαι αδιάθετη και να έχω προπόνηση ή αγώνα, λύθηκε το πρόβλημα που είχα τόσα χρόνια.

Και ευγνωμονώ πια αυτή την αθλήτρια. Με τη σειρά μου μοιράστηκα κι εγώ αυτή την εμπειρία με άλλη αθλήτρια...».

φιτσιου

«Οι μικρές, αυθόρμητες στιγμές που με κάνουν να νιώθω αυτή τη "γλυκιά" σύνδεση»

Ιωάννα Χατζηλεοντή (Μπάσκετ)

«Μια girlhood στιγμή για μένα είναι όταν μπαίνω στα αποδυτήρια πριν από κάποιον αγώνα και κάτι μπορεί να μην μου αρέσει στα μαλλιά μου, οπότε ζητάω από κάποια συμπαίκτριά μου λίγο τζελ ή λακ ή κάποιο διαφορετικό λαστιχάκι για να τα πιάσω καλύτερα. Ή αντίστοιχα, όταν μου ζητούν εκείνες και τους δίνω.

Είναι αυτές οι μικρές κι αυθόρμητες στιγμές μεταξύ μας που με κάνουν να νιώθω εκείνη τη μικρή, «γλυκιά» σύνδεση και την αλληλεγγύη μεταξύ μας».

hatzileonti

«Όταν μία συμπαίκτρια μου έφερε το αγαπημένο μου γλυκό χωρίς να το ζητήσω, επειδή δεν ήμουν καλά»

Ρένια Καρλάφτη (Μπάσκετ)

«Μια στιγμή που ένιωσα πραγματικά το girlhood στον αθλητισμό ήταν μια μέρα που δεν ήμουν καθόλου καλά, στις δύσκολες μέρες του μήνα. Μετά την προπόνηση, μια συμπαίκτριά μου ήρθε στα αποδυτήρια και μου έφερε το αγαπημένο μου γλυκό χωρις να της το ζητήσω.

Ήταν μια μικρή κίνηση, αλλά ένιωσα πόσο όμορφο είναι να έχεις γύρω σου κορίτσια που σε καταλαβαίνουν και σε φροντίζουν με τον δικό τους τρόπο».

karlayti

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]