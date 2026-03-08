Η πιο girlhood στιγμή της καριέρας μου είναι…

«... ότι "μοιραστήκαμε" τον πόνο»
Ευαγγελία Πλατανιώτη (Καλλιτεχνική κολύμβηση
«Θυμάμαι σε ένα παγκόσμιο τουρνουά στο Τόκιο μου είχε έρθει περίοδος και πονούσα πολύ, αγωνίστηκα και αμέσως μετά τον αγώνα, πριν τις απονομές, με έπιασε μια πολύ έντονη κράμπα, τόσο έντονη που λιποθύμησα πάνω στο βάθρο την ώρα της απονομής. Το ίδιο ακριβώς έπαθα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι όπου αγωνίστηκα ενώ ζαλιζόμουν από την αιμορραγία και με το που ολοκλήρωσα το πρόγραμμα μου με έπιασε πάλι αυτή η κράμπα τόσο έντονα που με πήραν με το φορείο και μου έδωσαν οπιούχο εισπνεόμενο για να μου περάσει.
Ακριβώς το ίδιο πράγμα με εμένα το παθαίνουν και άλλες αθλήτριες. Σε αυτό που έπαθα στο Τόκιο ήρθε μια Ιταλίδα και μου είπε ότι παθαίνει το ίδιο… «Μοιραστήκαμε» τον πόνο».