Η πιο girlhood στιγμή της καριέρας μου είναι…

Τι σημαίνει τελικά να είσαι γυναίκα στον αθλητισμό;

Είναι η αμοιβαία κατανόηση, η φροντίδα από τη μία προς την άλλη, η αγκαλιά στη δύσκολη στιγμή, το νοιάξιμο, τα γέλια, τα δάκρυα, τα μυστικά…

Ζητήσαμε από κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες να μας περιγράψουν τη δική τους "girlhood" στιγμή. Αυτή τη μικρή κι αυθόρμητη εμπειρία που τις έκανε να νιώσουν «κορίτσια ανάμεσα σε κορίτσια».

Τη στιγμή που το να βρίσκονται ανάμεσα σε γυναίκες απέκτησε βαθύτερο νόημα.

Από τα μυστικά των αποδυτηρίων, το selfcare στις προετοιμασίες, την κατανόηση για την περίοδο και την αγκαλιά σε εύκολες και δύσκολες στιγμές.

Στο τέλος αυτό που μένει από όλες αυτές τις ιστορίες είναι ένα κοινό νόημα, ένα σιωπηλό «Είμαι εδώ για σένα».

Η πιο girlhood στιγμή της καριέρας μου ήταν...

των Πηνελόπης Γκιώνη, Χριστίνας Κατσαμούρη και Μάρθας Χωριανοπούλου