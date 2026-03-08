Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, η εταιρεία παιχνιδιών Mattel έκανε την Κλόι Κέλι μία από τις νεότερες κούκλες Barbie, τοποθετώντας τη σέντερ φορ των Lionesses στο… ρόστερ μιας παγκόσμιας ομάδας γυναικών που πρωτοπορούν στους τομείς τους.

Γιατί όμως η νέα κούκλα της Κλόι Κέλι είναι μια σημαντική στιγμή για το ποδόσφαιρο γυναικών; Η Κέλι είναι μέλος της πρώτης «Dream Team» της Barbie, μιας ομάδας γυναικών από τον αθλητισμό, την επιστήμη, τη μουσική και άλλους τομείς που έχουν σπάσει τα ταμπού που υπήρχαν στον χώρο όπου κινούνταν. Για την 28χρονη επιθετικό της Άρσεναλ, η τιμή αυτή σημαίνει κάτι περισσότερο από μια συλλεκτική κούκλα. Είναι ένα δείγμα του πόσο μακριά έχει φτάσει το ποδόσφαιρο γυναικών.

Η μικροσκοπική εκδοχή της Κέλι φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, τιμώντας τον ρόλο της ως μία από τις πιο καθοριστικές μορφές της σύγχρονης γυναικείας εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας. Της ομάδας που στα γήπεδα της Ελβετίας έκανε το back-to-back και κατέκτησε ξανά την κορυφή της Ευρώπης.

Για την άκρως παραγωγική και βασικό γρανάζι, τόσο στην Άρσεναλ όσο και στην Αγγλία, επιθετικό, η μεγαλύτερη στιγμή της ήρθε στο Women's Euro 2022, όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ στον τελικό ένα τέρμα που χάρισε στην Αγγλία το ιστορικό της τρόπαιο και την καθιέρωσε στην ιστορία των Lionesses.

Η νέα αποστολή της Barbie

Η κούκλα της Κέλι αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Mattel να αναδείξει γυναίκες που εμπνέουν τη νέα γενιά. Η Barbie Dream Team περιλαμβάνει παγκόσμιες προσωπικότητες όπως η θρυλική τενίστρια Σερένα Γούλιαςμ , η αστροναύτης Κέλι Γκεράρντι κλπ.

Οι αθλήτριες έχουν γίνει ιδιαίτερα σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας, καθώς ο αθλητισμός γυναικών γνωρίζει μεγάλη άνοδο σε δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις πριν από μερικές δεκαετίες, το άθλημα αντιμετώπιζε μεγάλα εμπόδια στην Αγγλία, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης συμμετοχής γυναικών σε παιχνίδια, που είχε επιβληθεί από την FA και διήρκεσε από το 1921 έως το 1971.

Σήμερα, οι Lionesses αποτελούν εθνικά σύμβολα και νεαρά κορίτσια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο παίζουν ποδόσφαιρο. Γι’ αυτό το να βλέπεις μια επαγγελματία ποδοσφαιρίστρια να γίνεται Barbie έχει σημασία πολύ πέρα από τον κόσμο των παιχνιδιών. Όπως είπε η Κέλι, είναι ένα σημάδι ότι δύο κόσμοι ο αθλητισμός και η παιδική φαντασία συναντιούνται επιτέλους!