Η Εθνική Γυναικών έχει ραντεβού με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στις 18:30 στο «Θ. Βαρδινογιάννης» (League C, 4ος όμιλος).

Η Γαλανόλευκη, τόσο για το ματς με τη Γεωργία (03/03, 18:30) όσο και με τα Νησιά Φερόε (07/03, 20:30) για τα προκριματικά, δεν θα έχει στη διάθεσή της τη Μαρία Καπνίση, η οποία υπέστη μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα.

Πιο συγκεκριμένα, η Καπνίση ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι υπέστη μυϊκό τραυματισμό, οπότε θα χάσει τα δύο σημαντικά παιχνίδια.

Αναλυτικά το ενημερωτικό δελτίο της Εθνικής Ελλάδας:

«Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε με μεσημεριανή προπόνηση την προετοιμασία της για τον πρώτο της αγώνα στην προκριματική φάση του ΠΚ 2027 (League C, 4ος όμιλος), με τη Γεωργία την Τρίτη 03/03 στις 18:30 στο γήπεδο του ΟΦΗ “Θ. Βαρδινογιάννης”. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του την Μαρία Καπνίση.

Η διεθνής σέντερ μπακ της ΑΕΚ υποβλήθηκε σε εξετάσεις λόγω ενοχλήσεων που αισθανόταν στη γάμπα και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μυϊκός τραυματισμός, που θα την κρατήσει εκτός των αγώνων με τη Γεωργία και τα Φερόε. Όλες οι υπόλοιπες παίκτριες της Εθνικής είναι στη διάθεση του κ. Βασίλη Σπέρτου.

Αντιπροσωπείες των διεθνών ποδοσφαιριστριών, συνοδευόμενες από τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Νίκο Συριγωνάκη, και εκπροσώπους της ΕΠΣΗ επισκέφθηκαν το πρωί της Δευτέρας 02/03 σχολεία του Ηρακλείου. Τα παιδιά και οι δάσκαλοι/καθηγητές υποδέχθηκαν τις παίκτριες της Εθνικής με μεγάλο ενθουσιασμό και υποσχέθηκαν ότι θα ενισχύσουν την προσπάθειά τους με την παρουσία τους στους επερχόμενους αγώνες. Για μια ακόμη φορά οι φίλαθλοι της Κρήτης δείχνουν μεγάλη αγάπη για το αντιπροσωπευτικό γυναικείο συγκρότημα, πράγμα που έχει δημιουργήσει πολύ θετικά συναισθήματα στις τάξεις της Εθνικής.

Αναφορικά με τον αγώνα Ελλάδα – Γεωργία (03/03, 18:30), υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

Η είσοδος για τους φιλάθλους είναι ελεύθερη. Οι Έλληνες φίλαθλοι θα εισέλθουν από τις θύρες 2, 3 και 7 του “Θ. Βαρδινογιάννης”, ενώ στους φιλάθλους της Γεωργίας θα διατεθεί η θύρα 6.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την ERT2 Sports.

Οι διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων και των φωτογράφων θα διατίθενται από το γραφείο του ΟΦΗ πλησίον της εισόδου των αποδυτηρίων, από τις 17:15».