Σε μια κίνηση γεμάτη νόημα αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παίκτριες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα του Κυπέλλου Εθνών Ασίας.

Οι Ιρανές αντιμετώπισαν τη Νότιο Κορέα (ήττα με 3-0) στην πρεμιέρα και πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα, κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του Εθνικού ύμνου, σιώπησαν.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τον επιβεβαιωμένο θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το ευρύτερο πλαίσιο γύρω από την Εθνική ομάδα.

Μάλιστα, πριν από τον αγώνα και κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, σε σχετική ερώτηση για το ποια είναι τα συναισθήματα με την όλη κατάσταση, η προπονήτρια της ομάδας, Μαρζίγιε Τζαφάρι, αρνήθηκε να απαντήσει, ανακατευθύνοντας τη συζήτηση στο αγωνιστικό σκέλος.