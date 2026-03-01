Η ομάδα που άνοιξε τον δρόμο για το ποδόσφαιρο γυναικών παρά την απαγόρευση της FA

Πριν από 28 χρόνια, η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε απαγορεύσει σε γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτή η απαγόρευση υπήρξε για χρόνια, είναι αυτονόητο ότι έβαλε φρένο στην ανάπτυξη του αθλήματος, αλλά και έδωσε βάση σε πολλά από τα στερεότυπα που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα.

Η FA απαγόρευσε στις γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο, το 1920, λίγες μέρες μετά τη Boxing Day, όπου στο Λίβερπουλ έμεινε στην ιστορία. Τότε οι Dick Kerr Ladies αντιμετώπισαν τις St Helens Ladies σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα που διεξήχθη στο Goodison Park, γεμίζοντας το γήπεδο με περισσότερους από 53.000 θεατές, ενώ ακόμη 14.000 άτομα έμειναν έξω χωρίς εισιτήριο. Η FA τότε αποφάσισε ότι το ποδόσφαιρο «δεν ήταν κατάλληλο για γυναίκες» και ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει το σώμα και τη γονιμότητά τους.

Όμως, όπως συνηθίζουμε να λέμε, υπάρχουν προσωπικότητες που έμαθαν να ξεπερνούν αυτά τα εμπόδια και άνοιξαν τον δρόμο για τις επόμενες γενιές. Πριν από 28 χρόνια ακριβώς, μια ομάδα γυναικών μαζευόταν σε ένα λασπωμένο γήπεδο σε πάρκο του Μάντσεστερ για να παίξει το άθλημα που αγαπούσε, γιατί όπως έλεγαν, «οι κανόνες υπάρχουν για να σπάνε».

Η ομάδα, γνωστή ως The Corinthians, ήταν αποφασισμένη να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο, ό,τι κι αν έλεγαν οι κανονισμοί.

«Δεν δίναμε σημασία στους κανόνες. Ξέρεις τι λένε για τους κανόνες, υπάρχουν για να σπάνε. Και εμείς αυτό κάναμε», ανέφερε η 90χρονη σήμερα Μάιρα Λιπνίκιτζ σε ένα εκτενές αφιέρωμα του BBC, η οποία μπήκε στην ομάδα στα 18 της.

Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο το ποδόσφαιρο γυναικών γνώρισε τεράστια άνθηση, με αγώνες που συγκέντρωναν πάνω από 50.000 θεατές. Οι περισσότεροι άνδρες είχαν φύγει για το μέτωπο και οι γυναίκες όχι μόνο ανέλαβαν τις δουλειές τους στα εργοστάσια, αλλά και τη θέση τους στα γήπεδα.

Στις 5 Δεκεμβρίου 1921, η FA ανακοίνωσε ότι το ποδόσφαιρο ήταν «εντελώς ακατάλληλο για γυναίκες και δεν θα έπρεπε να ενθαρρύνεται», καλώντας τους συλλόγους να μην παραχωρούν τα γήπεδά τους για γυναικείους αγώνες.

«Κρατούσαμε αποκόμματα εφημερίδων που έλεγαν ότι δεν είμαστε φτιαγμένες για ποδόσφαιρο, ότι έπρεπε να ασχολούμαστε με πλέξιμο και ράψιμο», δήλωσε η Αν Γκράιμς στο εν λόγω αφιέρωμα.

Η απαγόρευση αυτή άλλαξε την πορεία του αθλήματος για δεκαετίες. Το άθλημα περιορίστηκε σε πάρκα και ανοιχτούς χώρους για σχεδόν 50 χρόνια, μέχρι που η απαγόρευση καταργήθηκε το 1971.

Η ομάδα που άνοιξε τον δρόμο

Οι Corinthians ιδρύθηκαν από τον Πέρσι Άσλεϊ, σκάουτερ της Bolton Wanderers, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει μια ομάδα ώστε να μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο και η κωφή κόρη του, Ντόρις. Παρότι προπονούνταν σε ένα απλό χωμάτινο γήπεδο, η ομάδα κατάφερε να προσελκύσει κόσμο και να αγωνιστεί σε μεγάλα στάδια, ακόμη και απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αψηφώντας τα πάντα, κατέκτησαν τίτλους σε όλο τον κόσμο και έγιναν μία από τις ιδρυτικές ομάδες της Γυναικείας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Το 1957 νίκησαν τη Γερμανία σε ένα ανεπίσημο Ευρωπαϊκό Κύπελλο, το 1960 έγιναν η πρώτη γυναικεία ομάδα που περιόδευσε στη Νότια Αμερική και το 1970 κατέκτησαν ευρωπαϊκό τρόπαιο απέναντι στη Γιουβέντους. Το Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου τις χαρακτήρισε «μία από τις πιο επιτυχημένες γυναικείες ομάδες που είχε ποτέ το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η επιμονή της ομάδας άνοιξε στην κυριολεξία τον δρόμο, αφού συνέβαλε καθοριστικά στο να σταματήσει η απαγόρευση, καθώς η επιτυχία και η δημοτικότητά τους ενέπνευσαν τη δημιουργία και άλλων γυναικείων ομάδων παγκοσμίως.