Πάτινσον: «Έβλεπα Love Island όταν η Βίγκμαν με κάλεσε στην εθνική Αγγλίας»

Η νεοκλήτη διεθνής των Lionesses, Πόπι Πάτινσον, αποκάλυψε ότι βρισκόταν σε πτήση βλέποντας... Love Island όταν η Σαρίνα Βίγκμαν την κάλεσε για να της ανακοινώσει την πρώτη της συμμετοχή στην εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Η αμυντικός της London City Lionesses που μπορεί να κάνει «σεφτέ» με την back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης ενδέχεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της τον επόμενο μήνα στους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε Ουκρανία και Ισλανδία

«Έβλεπα Love Island στο αεροπλάνο!»...Γιατί η Πάτινσον έχασε την κλήση

Μια ερώτηση που πάντα γίνεται όταν σε καλούν πρώτη φορά στην εθνική είναι που ήσουν την ώρα που χτυπάει το τηλέφωνο... και η Πάτισον έβλεπε Love Island!

Πιο συγκεκριμένα μιλώντας σε δημοσιογράφους η νεαρή διεθνής ανέφερε: «Ήμουν πραγματικά σε πτήση. Νομίζω πως όλοι έχουν μια ιστορία για αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ ήμουν στον αέρα, οπότε έχασα την κλήση. Όταν προσγειώθηκα, είδα αναπάντητη και μήνυμα από τη Σαρίνα που μου ζητούσε να την καλέσω πίσω. Φανταστείτε οι άνθρωποι δίπλα μου νόμιζαν πως απλώς χαλάρωνα βλέποντας Love Island. Και μόλις προσγειωθήκαμε, σκέφτομαι: “Θεέ μου!”. Ήταν αγχωτικό να περιμένω να κατέβουν όλοι από το αεροπλάνο. Έλεγα από μέσα μου “άντε, πάρτε τα πράγματά σας!”. Μόλις μπήκα στο αεροδρόμιο, την κάλεσα πίσω και ένιωσα απίστευτη περηφάνια. Με συνεχάρη και με προσκάλεσε στο καμπ της ομάδας.»

Για την ιστορία να πούμε ότι η Πάτινσον δεν είναι άγνωστη στο τεχνικό επιτελείο της Αγγλίας. Η 25χρονη είχε σταθερή παρουσία στις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας και αγωνιζόταν ακόμη και με την Κ23 το 2024, έχοντας συμμετοχές σχεδόν σε κάθε ηλικιακό επίπεδο. Παράλληλα, έχει παραστάσει στη Women’s Super League, αγωνιζόμενη με τις Μπρίστολ Σίτι, Έβερτον και Μπράιτον, πριν παέι στη London City. Ξεκίνησε την καριέρα της στη Σάντερλαντ και ως έφηβη πήρε μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι.