Νταρακλίτσας στο GWomen: «Το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα θέλει μεράκι και... τρέλα»

Ο Γιώργος Νταρακλίτσας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις στους λάτρεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχοντας μια σπουδαία καριέρα ως παίκτης στον Άρη και τον Ιωνικό, ο άνθρωπος που κάποτε μάρκαρε τους Ντέταρι και τον Χατζηπαναγή, έχει αναλάβει εδώ κι έναν χρόνο καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στην ομάδα γυναικών της Αγίας Παρασκευής, που έχει σφραγίσει την παρουσία της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Μιλώντας στο GWomen, ο Γιώργος Νταρακλίτσας ανέδειξε τις μεγάλες θυσίες που απαιτούνται για την επιβίωση και την εξέλιξη του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα, από ανθρώπους που έχουν μεράκι και δεν διστάζουν να επενδύουν σε αυτό. Όπως εξήγησε, η επιτυχία της Αγίας Παρασκευής, που παρά την έλλειψη στήριξης από κάποια ΠΑΕ, έφτασε στα ημιτελικά του θεσμού, βασίζεται αποκλειστικά στην «τρέλα» των ανθρώπων της.

Ο ίδιος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις Ελληνίδες παίκτριες, οι οποίες καλούνται να βρουν τις ισορροπίες ανάμεσα στην εργασία, τις οικογενειακές υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν, αλλά και τις προπονήσεις, σε αντίθεση με τους άνδρες επαγγελματίες. Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις υποδομές και τα γήπεδα στην χώρα μας, ζητώντας από την Πολιτεία και την ΕΠΟ να στηρίξουν έμπρακτα το ποδόσφαιρο γυναικών κάνοντάς το τουλάχιστον ημιεπαγγελματικό.

«Είναι καθαρά μεράκι, τρέλα που πρέπει να διαθέτουν αυτοί που διοικούν την ομάδα»

Ξέρουμε ότι υπάρχει στα πλάνα το να γίνει ένα νέο γήπεδο στην Αγία Παρασκευή, σε τι δρόμο βρίσκεστε;

«Οι Δήμοι και οι πολιτικοί όταν υπόσχονται κρατάς μικρό καλάθι. Οι προδιαγραφές είναι πάρα πολύ καλές για να γίνει ένα καλό γήπεδο αλλά από κει και πέρα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη».

Είστε και από τις ομάδες που κάνετε δουλειά και με τις ακαδημίες

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν που έχει η ομάδα, αναδεικνύει αρκετές παίκτριες. Αυτή τη στιγμή η Αγία Παρασκευή είναι περσινή πρωταθλήτρια στην Κ17, φέτος είναι πρώτη κι έχει έξι κορίτσια στις Εθνικές Ομάδες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα μας. Κι όλα αυτά, ενώ δεν έχει από πίσω μία ΠΑΕ ή ένα βαρύ όνομα, όπως ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Αστέρας Τρίπολης. Είναι σημαντικό μία ομάδα χωρίς ποδοσφαιρικό υπόβαθρο να στέκεται στην Α' Εθνική και να έχει και καλές ακαδημίες».

Χρειάζεται όμως ανθρώπους που να θέλουν να επενδύσουν και να ασχοληθούν

«Είναι καθαρά μεράκι, τρέλα που πρέπει να διαθέτουν αυτοί που διοικούν την ομάδα γιατί τα πληρώνουν όλα από την τσέπη τους. Δεν είναι όπως οι ΠΑΕ, που έχουν χρήμα και δύναμη. Είναι μόνο αυτό, μεράκι και τρέλα όσων διοικούν».

Ποια είναι μερικά προβλήματα που έχετε εντοπίσει με την ενασχόλησή σας με το ποδόσφαιρο γυναικών εδώ στην Ελλάδα;

«Υπάρχουν και γίνονται λάθη, όχι όμως μόνο στο ποδόσφαιρο γυναικών. Βλέπετε και στο επαγγελματικό το οποίο υπηρέτησα για χρόνια, γίνονται πάρα πολλά λάθη και πολλά ποδοσφαιρικά εγκλήματα. Το ποδόσφαιρο γυναικών αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και θα εξελιχθεί καλύτερα. Βέβαια σε αυτό θα πρέπει να συμβάλουν όλοι. Αυτή τη στιγμή έχει πέντε με έξι ξένες παίκτριες. Αυτές κοστίζουν και γενικότερα τα μπάτζετ που φτάνουν οι ομάδες δεν είναι μικρά. Πρέπει η πολιτεία να είναι πιο κοντά σε εμάς αλλα και όλες οι ομάδες να προσπαθήσουμε να το αναβαθμίσουμε. Υπάρχει μία άγνοια για τους νόμους, ακατάλληλα γήπεδα, αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε. Θέλουμε βοήθεια από όλους και από την ΕΠΟ, επειδη δεν επιβιώνουν οι ομάδες εάν δεν βάλεις το χέρι στην τσέπη».

«Θαυμάζω τις Ελληνίδες παίκτριες, μια γυναίκα εργάζεται, μπορεί να έχει παιδιά και παράλληλα να παίζει»

Πόσο σημαντικό είναι να δούμε φέτος κόσμο στον τελικό Κυπέλλου Γυναικών;



«Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Βλέπετε στο εξωτερικό τι κόσμο έχει; Αυτοι εκεί έχουν αναβαθμίσει το προϊόν, έχουν ασχοληθεί δεν το έχουν αφήσει στην τύχη του. Δεν γίνεται να είναι ερασιτεχνικό ένα σωματείο και να έχει μπάτζετ 600.000 ευρώ. Ας γίνει το πρωτάθλημα ημιεπαγγελματικό για καλύτερες απολαβές και έγκυρα συμβόλαια. Αυτή τη στιγμή είναι όλα στον αέρα».

Νιώθετε περήφανος που η Αγία Παρασκευή παρά το ότι δεν έχει τη στήριξη κάποιας ΠΑΕ έχει φτάσει φέτος μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου;

«Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό και βέβαια είμαι περήφανος. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται. Στο ποδόσφαιρο γενικότερα δεν είναι τίποτα τυχαίο, ό,τι κάνεις θα το βρεις μπροστά σου. Όταν κάνεις κάτι με αγάπη, θα το βρεις μπροστά σου. Η ομάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να ανέβει πιο πολύ, με κόστος βέβαια».

Έχετε δει και διαφορές ανάμεσα στο πώς οι φίλαθλοι αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο γυναικών;

«Στην Ελλάδα δεν έρχεται ο κόσμος όπως πηγαίνουν στο εξωτερικό, αλλά γενικά δεν υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα όπως βλέπουμε στους άνδρες. Τοξικότητα στην κερκίδα και αντιπαλότητες δεν υπάρχουν, αλλά όταν θα γίνει οπαδικό θα τα δούμε αυτά, το περιμένουμε αυτό. Μεμονωμένα περιστατικά βλέπουμε, όπως αυτό το Μοσχάτο, αυτό δεν το χωράει ένα υγιές ποδοσφαιρικό μυαλό».

Εσείς τι θαυμάζετε περισσότερο στις παίκτριες εδώ στην Ελλάδα;

«Θαυμάζω όλο το πακέτο. Επίσης, ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν εργάζεται, παίζει και κάθεται και ξεκουράζεται. Δεν έχει αυτό που έχει μία γυναίκα που πρέπει να δουλεύει και παράλληλα να παίζει ή να έχει και παιδιά. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά μπορούν παρ'όλα αυτά να ανταπεξέλθουν και να παίξουν σε καλό επίπεδο».

Σε πέντε χρόνια πώς το βλέπετε το ποδόσφαιρο γυναικών; Είστε αισιόδοξος ότι θα αλλάξουν προς το καλύτερο κάποια πράγματα;

«Αισιόδοξοι πρέπει να είμαστε όλοι. Πρέπει να πιέσουμε. Στο εξωτερικό έχει 20-30 χιλιάδες κόσμο, όλα αυτά είναι έσοδα. Πρέπει όλες οι ομάδες, με πρωτεργάτες τις ΠΑΕ που έχουν τα μεγάλα μπάτζετ, να βάλουν πλάτη για να γίνουν κάποιες καλές κινήσεις στο ποδόσφαιρο γυναικών. Να γίνουμε μία γροθιά επειδή για όλους τα συμφέροντα είναι κοινά».