Ελίζαμπεθ Χιλ: Αφού τα σάρωσε όλα στη Ρίγα ήρθε στην ΑΕΚ για να βάλει γκολ από τη σέντρα

Μετά την ισοπαλία με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στη 17η αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών, με τις Άντρη Βιολάρη και Ελίζαμπεθ Χιλ να κάνουν το 2-1 απέναντι στον ΟΦΗ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης, «σφράγισε» τη νίκη για την ομάδα του Θαλή Θεοδωρίδη στο 90+5' με μία τρομερή έμπνευση. Η 24χρονη εξτρέμ δοκίμασε ένα σουτ λίγο πιο ψηλά από τη σέντρα, με την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας των Κρητικών, καταγράφοντας το δεύτερο της γκολ με τα κιτρινόμαυρα.

Ποια είναι όμως η Ελίζαμπεθ Χιλ και τι είχε κάνει πριν την ΑΕΚ;

Ποια είναι η νεοαποκτηθείσα, Ελίζαμπεθ Χιλ

Η Ελίζαμπεθ Χιλ, γεννημένη το 2001, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική της διαδρομή στις ΗΠΑ, μέσα από το κολεγιακό πρωτάθλημα. Αγωνίστηκε για το Πανεπιστήμιο του New Hampshire (UNH Wildcats) και κατά τη διάρκεια της θητείας της, κατέγραψε πολυάριθμες συμμετοχές και κέρδισε διακρίσεις που την προετοίμασαν για το επαγγελματικό επίπεδο.

Το 2024 πήρε τη μεγάλη απόφαση να διασχίσει τον Ατλαντικό, επιλέγοντας τη Λετονία και την ομάδα γυναικών της Ρίγα ως τον πρώτο της επαγγελματικό σταθμό της στην Ευρώπη. Η παρουσία της εκεί ήταν καταλυτική, αγωνιζόμενη κυρίως ως εξτρέμ, μετατράπηκε γρήγορα σε ηγετική φυσιογνωμία της ομάδας, οδηγώντας την στην κορυφή του λετονικού ποδοσφαίρου.

Το 2025 ήταν η χρονιά-ορόσημο για την ίδια και τις συμπαίκτριές της, καθώς πρωταγωνίστησε στην κατάκτηση του πρώτου στην ιστορία Super Cup Γυναικών της χώρας, σκοράροντας μάλιστα δύο φορές στον τελικό, ενώ παράλληλα πήρε το βάπτισμα του πυρός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσω του UEFA Women's Champions League, όπου είχε μία ασίστ σε δύο εμφανίσεις.

Έχοντας λάβει παραστάσεις από το υψλότερο επίπεδο, η 24χρονη επιθετικός έφτιαξε βαλίτσες για Ελλάδα και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή της στην ΑΕΚ στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου. Η ίδια υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1,5 έτους με την Ένωση, ερχόμενη να ενισχύσει επιθετική γραμμή της ομάδας του Θαλή Θεοδωρίδη στο δεύτερο μισό της σεζόν.