Δημοπρασίες ντροπής στην Ιταλία: Στα ύψη οι τιμές για τα φορεμένα σορτς των παικτριών της Ρόμα

Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο γυναικών πασχίζει να κερδίσει τον σεβασμό που του αναλογεί, μερικές πρόσφατες δημοπρασίες στην Ιταλία έρχονται να υπενθυμίσουν με τον πιο κυνικό τρόπο ότι ο δρόμος προς αυτόν τον στόχο είναι ακόμα μακρύς.

Η είδηση ότι τα φορεμένα σορτσάκια των παικτριών της Ρόμα πωλούνται σε εξωφρενικά υψηλότερες τιμές από τις επίσημες φανέλες τους, είναι ακόμα ένα «καμπανάκι» για το πώς αντικειμενοποιούνται οι γυναίκες στον αθλητισμό ακόμα και σήμερα.

Αθλήτριες όπως η Μανουέλα Τζουλιάνο και η Βαλεντίνα Τζιατσίντι βλέπουν τον εξοπλισμό τους να γίνεται αντικείμενο μιας «δημοπρασίας», όπου η εμπορική αξία του κάθε κομματιού δεν έχει να κάνει με το αν αυτό φέρει την υπογραφή τους, αλλά έχει να κάνει με το ίδιο τους το σώμα. Είναι τουλάχιστον οξύμωρο το γεγονός ότι οι γυναίκες ποδοσφαιρίστριες έδωσαν μάχες δεκαετιών για να αντικαταστήσουν τις ανδρικές και άβολες «unisex» στολές που φορούσαν με έναν εξοπλισμό που να ταιριάζει στη φυσιολογία τους, μόνο και μόνο για να δουν σήμερα αυτή την εξέλιξη να εργαλειοποιείται από «συλλέκτες» με... αμφίβολα κίνητρα.

👀 Roma kadın futbol takımının maçlarda giydiği şortlar, aynı maçta giyilen formalardan daha yüksek fiyata satılıyor.



• Kadın takımının giydiği formalar: 75-85 € arasında



• Kadın takımının giydiği şortlar: 280-600 € arasında pic.twitter.com/RqsdC1Pnxn February 12, 2026

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση της πώλησης αυτών των σορτς (που δεν μάθαμε ποτέ πώς βρέθηκαν στα χέρια τους) μετατοπίζει την προσοχή από το αθλητικό κομμάτι και στρέφεται οριακά στην ηδονοβλεψία. Ενώ στους άνδρες η φανέλα αποτελεί το απόλυτο σύμβολο μιας ομάδας και του εκάστοτε παίκτη της, στη γυναικεία εκδοχή του αθλήματος, μερικοί επιτήδιοι φαίνεται να πριμοδοτούν οτιδήποτε τονίζει τη θηλυκότητα ή έρχεται σε στενότερη επαφή με το σώμα της αθλήτριας. Αυτή η δυσαναλογία αποδεικνύει ότι για μια μερίδα του ποδοσφαιρικού κοινού, η γυναίκα στο γήπεδο παραμένει μέχρι και σήμερα πρωτίστως ένα «αντικείμενο» και δευτερευόντως μια επαγγελματίας.

Οι παίκτριες και όσοι παρακολουθούν το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ιταλία αντέδρασαν σε αυτήν την είδηση και τόνισαν ότι η εμπορευματοποίηση των φορεμένων αυτών σορτς της Ρόμα υπονομεύει την αξιοπρέπεια των αθλητριών και ακυρώνει την προσπάθειά τους να κριθούν αποκλειστικά για τις ικανότητές τους στο γήπεδο.