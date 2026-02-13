Η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RFEF) επέβαλε ποινή στη Μπανταλόνα, αφαιρώντας τρεις βαθμούς από τη βαθμολογία της και επιβάλλοντας χρηματικό πρόστιμο. Αυτό γιατι κατά τη διάρκεια της 19ης αγωνιστικής της Liga F η ομάδα ταξίδεψε (ξανά) χωρίς να έχει γιατρό μαζί της, κάτι που θεωρείται σοβαρή παράβαση των κανονισμών.

Είναι σαφές ότι η παρουσία γιατρού σε κάθε αγώνα δεν είναι απλά μια τυπική απαίτηση, αλλά ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των παικτριών. Σε ένα άθλημα όπως το ποδόσφαιρο, όπου οι τραυματισμοί μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή, ο γιατρός διασφαλίζει ότι κάθε παίκτρια μπορεί να λάβει άμεση φροντίδα και να προστατευθεί από σοβαρούς κινδύνους. Έτσι, η RFEF, με γνώμονα αυτά, δεν άφησε το περιστατικό αυτό ατιμώρητο.

Στην ανακοίνωση η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία τόνισε ότι η ποινή αφορά εκούσια και επανειλημμένη παραβίαση των οδηγιών, παρά τις έξι προηγούμενες προειδοποιήσεις που είχε λάβει η ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η Επιτροπή Δικαιοδοσίας υπογράμμισε ότι η αυστηρή τιμωρία ήταν αναγκαία για να σταματήσει αυτή η επικίνδυνη συμπεριφορά.

Να ενημερώσουμε πως η τελευταία παράβαση σημειώθηκε στον αγώνα της 19ης αγωνιστικής απέναντι στη Σοσιεδάσ στην Ουσόνια, όπου η Μπαδαλόνα ηττήθηκε 2-0.