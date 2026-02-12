«Είναι σαν να βλέπεις ένα αριστούργημα να διαλύεται». Πρόκειται για μια φράση που εκμυστηρεύτηκε κάποιος που γνωρίζει εκ των έσω τη λειτουργία της ομάδας γυναικών της Τσέλσι στο Athletic. Αυτή συνοψίζει το κλίμα που επικρατεί στους Μπλε μετά την αποχώρηση του Πολ Γκριν, ενός εκ των βασικών αρχιτεκτόνων της απόλυτης κυριαρχίας του συλλόγου στην Αγγλία την τελευταία δεκαετία.

Ο Γκριν, που υπηρέτησε την ομάδα επί 13 χρόνια και είχε καθοριστικό ρόλο σε στρατηγική, μεταγραφές και στην καθημερινή λειτουργία, ενημερώθηκε για την απομάκρυνσή του μόλις λίγες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωσή της. Η είδηση προκάλεσε σοκ στα αποδυτήρια, με παίκτριες να εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους απέναντι στον Άγγλο κοουτς και να κάνουν λόγο για έναν λανθασμένο χειρισμό από άτομα που δεν έχουν καμία επαφή με την ομάδα. Για πολλούς εντός του οργανισμού της Τσέλσι, η αποχώρησή του δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά «σύμπτωμα» μιας ευρύτερης ανισορροπίας που υπάρχει στους Λονδρέζους.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Τσέλσι διανύει μία δύσκολη περίοδο. Βρίσκεται στην τρίτη θέση της WSL, εννέα βαθμούς πίσω από την κορυφή, ενώ οι διαδοχικές ήττες από Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι (η δεύτερη με 5-1) κλόνισαν την εικόνα της παντοδυναμίας που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Παρά ταύτα, η διοίκηση έσπευσε να δείξει εμπιστοσύνη στη Σόνια Μπομπαστόρ, ανανεώνοντας το συμβόλαιό της έως το 2030.

Τα λάθη στις μεταγραφές και η αλλαγή κουλτούρας

Το παρασκήνιο που έφερε στο φως το Athletic, ωστόσο, αποκαλύπτει κι άλλες προβληματικές διεργασίες. Μετά την εξαγορά από τη BlueCo, οι αθλητικοί διευθυντές της ανδρικής ομάδας, Πολ Γουίνστανλεϊ και Λόρενς Στιούαρτ, έχουν αποκτήσει αυξημένη επιρροή και στο γυναικείο τμήμα, παρότι δεν διαθέτουν προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο πεδίο. Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι η αυστηρότερη οικονομική διαχείριση, που σίγουρα σημαίνει περικοπές στην ομάδα γυναικών.

Στελέχη της ομάδας κάνουν λόγο για αυξημένη γραφειοκρατία σε μεταγραφικές υποθέσεις, με αποφάσεις να περνούν πλέον από χέρια που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την ανδρική ομάδα. Η έμφαση σε πιθανές πωλήσεις και στη βιωσιμότητα του κλαμπ γενικότερα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη φιλοσοφία που χαρακτήριζε την εποχή της Έμα Χέις και του Γκριν.

Την ίδια στιγμή, κρίσιμα συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι, ενώ η ομάδα δεν ενισχύθηκε επαρκώς μέσα στη χειμερινή περίοδο, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν. Πηγές του Athletic μιλούν για μία γενικευμένη αίσθηση ανασφάλειας και... αλλαγή κουλτούρας, με το κλίμα συνεργασίας να δίνει τη θέση του στον εσωτερικό ανταγωνισμό και την πίεση πως η ομάδα γυναικών θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι το ίδιο... χρήσιμη.

Η Τσέλσι αποτέλεσε στο παρελθόν πρότυπο οργάνωσης και αγωνιστικής συνέπειας στο πρωτάθλημα γυναικών. Σήμερα, όμως, το ερώτημα δεν αφορά μόνο τα αποτελέσματα στο γήπεδο, αλλά τη συνοχή του ίδιου του οργανισμού. Η αποχώρηση Γκριν μοιάζει να σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας περιόδου όπου η ισορροπία μεταξύ του αγωνιστικού κομματιού και της διοίκησης είναι σε κρίση.