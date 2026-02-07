Η Χόουπ Σόλο ξαναφορά τα γάντια της για έπαθλο-μαμούθ

Η Χόουπ Σόλο υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές και συνάμα πιο αμφιλεγόμενες μορφές του αθλητισμού. Μια τερματοφύλακας που γνώρισε τη δόξα, κατέκτησε κορυφές, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιπαραθέσεων και, τελικά, αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τον ίδιο της τον εαυτό. Πλέον, στα 44 της χρόνια, ετοιμάζεται για μια επιστροφή στα γήπεδα που μοιάζει περισσότερο με μια προσπάθεια επανεκκίνησης.

Το καλοκαίρι του 2026 θα συμμετάσχει στο The Soccer Tournament (TST), μια ξεχωριστή διοργάνωση με υψηλό χρηματικό έπαθλο και ιδιαίτερους κανονισμούς. Για τη Σόλο, ωστόσο, το κίνητρο δεν είναι μόνο οικονομικό.

«Θέλω να γίνω η πρώτη ομάδα που θα κερδίσει 2 εκατομμύρια δολάρια με τις γυναικείες και τις μικτές ομάδες της Solo FC. Θέλω να γράψω ιστορία», τόνισε.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις της στο The Athletic: «Ο Τζον Μιούγκαρ, ιδρυτής του TST, έχει θέσει ένα απίστευτο πρότυπο ίσης αμοιβής κάτι για το οποίο πάλευα σε όλη μου την καριέρα, αλλά ποτέ δεν το πέτυχα όσο έπαιζα. Αυτή ήταν μια σπουδαία ευκαιρία να επιστρέψω, να είμαι ανταγωνιστική και ας μην κρυβόμαστε να διεκδικήσω το 1 εκατομμύριο».

Είναι γνωστό πως η καριέρα της ήταν γεμάτη επιτυχίες και διακρίσεις, αφού η 44χρονη κιπερ έχει κατακτήσει Παγκόσμιο Κύπελλο, δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και αμέτρητους ατομικούς τίτλους. Για χρόνια αποτέλεσε το πρόσωπο της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του ποδοσφαίρου γυναικών. Παράλληλα, όμως, η έντονη προσωπικότητά της και οι συχνές συγκρούσεις με θεσμούς, συμπαίκτριες και δημοσιογράφους τη μετέτρεψαν σε διαρκές επίκεντρο σχολιασμού.

Το 2022 ήρθε το πιο δύσκολο κεφάλαιο στην ιστορία της ζωής της. Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ ήταν σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με τα δίδυμα παιδιά της στο αυτοκίνητο, προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη.