«Cuerpas Reales, Hinchas Reales»: Το ποδόσφαιρο χωρίς φίλτρα, όπως το ζουν οι γυναίκες στη Λατινική Αμερική

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε αρχικά να ξεκινήσετε το έργο «Cuerpas reales, Hinchas reales»;

«Το έργο γεννήθηκε σε μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή. Το 2020, την ημέρα που ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήρθε ως προπονητής στη Χιμνάσια. Η πόλη της Λα Πλάτα και το στάδιο ήταν γεμάτα, μια αίσθηση δύσκολο να περιγραφεί με λόγια χαρά, ανυπομονησία και συγκίνηση όλα μαζί. Ζήτησα άδεια να μπω με την κάμερα και, εκτός από το ότι είμαι οπαδός της ομάδας από μικρή, ένιωσα έντονη ανάγκη να καταγράψω όσα συνέβαιναν.

Η προσοχή μου στράφηκε φυσικά στις εξέδρες. Άρχισα να παρατηρώ πώς ζούσαν τη στιγμή οι γυναίκες τις κινήσεις, τα δάκρυα, τις αγκαλιές και τον τρόπο που το συναίσθημα εκφραζόταν με το σώμα. Δεν ήθελα να καταγράψω μόνο το γεγονός, αλλά τα συναισθήματα που προκαλούσε.

Από εκεί προέκυψε η ερώτηση που έγινε κεντρική. Πώς βιώνεται και στηρίζεται αυτό το πάθος από τις γυναίκες και τις διαφορετικές ταυτότητες, ακόμα κι όταν δεν βρίσκονται στο γήπεδο; Από αυτή την επιθυμία να αφηγηθούμε το ποδόσφαιρο με μια πιο προσωπική και ευαίσθητη ματιά, γεννήθηκε το Cuerpas Reales. Hinchas Reales».

Σε ποιο σημείο συνειδητοποιήσατε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα άθλημα, αλλά και ένας χώρος κοινωνικών και έμφυλων ανισοτήτων;

«Πιστεύω ότι αυτή η συνειδητοποίηση χτίστηκε με τον χρόνο και όχι σε μια μόνο στιγμή. Πρώτα ως οπαδός, μετά ως αθλήτρια και αργότερα ως φωτογράφος. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, άρχισα να καταλαβαίνω ότι το ποδόσφαιρο λειτουργεί σαν ένας ισχυρός καθρέφτης της κοινωνίας: ό,τι συμβαίνει έξω, συμβαίνει και μέσα στο γήπεδο.

Η έλλειψη γυναικών και διαφορετικών ταυτοτήτων στις δημοσιογραφικές αφηγήσεις ή στους χώρους λήψης αποφάσεων δεν είναι τυχαία. Όταν παρατηρείς προσεκτικά ποιοι εμφανίζονται και ποιοι μένουν έξω, γίνεται σαφές ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο άθλημα, αλλά ένα βαθιά πολιτικό πεδίο, όπου διεκδικείται ορατότητα, αναγνώριση και ίσα δικαιώματα».

Θεωρείτε ότι αυτό το έργο μπορεί να μετατραπεί σε μια πολιτική δήλωση και σε ένα εργαλείο για τον φεμινιστικό αγώνα;

«Ναι, χωρίς αμφιβολία. Αν και δεν γεννήθηκε ως ένα κομματικό έργο, προκύπτει από μια πολύ σαφή φεμινιστική ηθική. Το να φωτογραφίζεις σημαίνει να παίρνεις αποφάσεις συνεχώς. Πού να κοιτάξεις, ποιον να δείξεις, τι να αφηγηθείς. Και αυτές οι αποφάσεις είναι πολιτική.

Η Cuerpas Reales, Hinchas Reales χτίζει αρχείο και θέλει να αναδείξει το «εμείς». Σε ένα πλαίσιο όπου οι εμπειρίες μας ήταν ιστορικά αμφισβητούμενες ή άμεσα αόρατες, η καταγραφή και η προβολή αυτών των ιστοριών αποτελεί έναν συγκεκριμένο τρόπο αντίστασης. Είναι ένας τρόπος να πούμε είμαστε εδώ, υπάρχουμε, αισθανόμαστε, στηρίζουμε το ποδόσφαιρο και επίσης αξίζουμε να είμαστε μέρος της ιστορίας του».