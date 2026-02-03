«Cuerpas Reales, Hinchas Reales»: Το ποδόσφαιρο χωρίς φίλτρα, όπως το ζουν οι γυναίκες στη Λατινική Αμερική
Το «Cuerpas Reales, Hinchas Reales» (=Αληθινοί άνθρωποι, αληθινοί οπαδοί) είναι μια διεθνής φεμινιστική συλλογικότητα φωτογράφων που προσεγγίζει το ποδόσφαιρο από μια διαφορετική σκοπιά. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα το πάθος των οπαδών, το οποίο εκδηλώνουν με τον δικό τους τρόπο όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά κι έξω από αυτό. Στις γειτονιές, στα σπίτια, στους χώρους εργασίας τους, παντού βρίσκουν έναν τρόπο να κρατήσουν ζωντανή τη σύνδεσή τους με το αγαπημένο τους άθλημα. Πρόκειται για μία πρωτότυπη ιδέα καταγραφής του ποδοσφαίρου όπως βιώνεται πραγματικά στις γειτονιές της Λατινικής Αμερικής από τις γυναίκες.
Η συλλογικότητα αυτή, την οποία ίδρυσε η Αργεντινή φωτογράφος Έρικα Βόγκετ, αποτελείται σήμερα από 88 ενεργές φωτογράφους σε 11 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης. Κάθε μέλος εκπροσωπεί μια ποδοσφαιρική ομάδα. Το έργο έχει παρουσιαστεί διεθνώς μέσα από εκθέσεις, προβολές και πολιτιστικές δράσεις σε πόλεις της Αμερικής και της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ έχει λάβει και ειδική μνεία σε φεστιβάλ αφιερωμένο στις γυναίκες και το ποδόσφαιρο.
Η Έρικα Βόγκετ μίλησε στο GWomen για όσα την παρακίνησαν ώστε να ξεκινήσει αυτή τη μοναδική δράση, για τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν προς όλες τις γυναίκες φιλάθλους ανά τον κόσμο, αλλά και για τη σημασία της αυθεντικότητας της κάθε μίας από εμάς.
Τι ήταν αυτό που σας ώθησε αρχικά να ξεκινήσετε το έργο «Cuerpas reales, Hinchas reales»;
«Το έργο γεννήθηκε σε μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή. Το 2020, την ημέρα που ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήρθε ως προπονητής στη Χιμνάσια. Η πόλη της Λα Πλάτα και το στάδιο ήταν γεμάτα, μια αίσθηση δύσκολο να περιγραφεί με λόγια χαρά, ανυπομονησία και συγκίνηση όλα μαζί. Ζήτησα άδεια να μπω με την κάμερα και, εκτός από το ότι είμαι οπαδός της ομάδας από μικρή, ένιωσα έντονη ανάγκη να καταγράψω όσα συνέβαιναν.
Η προσοχή μου στράφηκε φυσικά στις εξέδρες. Άρχισα να παρατηρώ πώς ζούσαν τη στιγμή οι γυναίκες τις κινήσεις, τα δάκρυα, τις αγκαλιές και τον τρόπο που το συναίσθημα εκφραζόταν με το σώμα. Δεν ήθελα να καταγράψω μόνο το γεγονός, αλλά τα συναισθήματα που προκαλούσε.
Από εκεί προέκυψε η ερώτηση που έγινε κεντρική. Πώς βιώνεται και στηρίζεται αυτό το πάθος από τις γυναίκες και τις διαφορετικές ταυτότητες, ακόμα κι όταν δεν βρίσκονται στο γήπεδο; Από αυτή την επιθυμία να αφηγηθούμε το ποδόσφαιρο με μια πιο προσωπική και ευαίσθητη ματιά, γεννήθηκε το Cuerpas Reales. Hinchas Reales».
Σε ποιο σημείο συνειδητοποιήσατε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα άθλημα, αλλά και ένας χώρος κοινωνικών και έμφυλων ανισοτήτων;
«Πιστεύω ότι αυτή η συνειδητοποίηση χτίστηκε με τον χρόνο και όχι σε μια μόνο στιγμή. Πρώτα ως οπαδός, μετά ως αθλήτρια και αργότερα ως φωτογράφος. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, άρχισα να καταλαβαίνω ότι το ποδόσφαιρο λειτουργεί σαν ένας ισχυρός καθρέφτης της κοινωνίας: ό,τι συμβαίνει έξω, συμβαίνει και μέσα στο γήπεδο.
Η έλλειψη γυναικών και διαφορετικών ταυτοτήτων στις δημοσιογραφικές αφηγήσεις ή στους χώρους λήψης αποφάσεων δεν είναι τυχαία. Όταν παρατηρείς προσεκτικά ποιοι εμφανίζονται και ποιοι μένουν έξω, γίνεται σαφές ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο άθλημα, αλλά ένα βαθιά πολιτικό πεδίο, όπου διεκδικείται ορατότητα, αναγνώριση και ίσα δικαιώματα».
Θεωρείτε ότι αυτό το έργο μπορεί να μετατραπεί σε μια πολιτική δήλωση και σε ένα εργαλείο για τον φεμινιστικό αγώνα;
«Ναι, χωρίς αμφιβολία. Αν και δεν γεννήθηκε ως ένα κομματικό έργο, προκύπτει από μια πολύ σαφή φεμινιστική ηθική. Το να φωτογραφίζεις σημαίνει να παίρνεις αποφάσεις συνεχώς. Πού να κοιτάξεις, ποιον να δείξεις, τι να αφηγηθείς. Και αυτές οι αποφάσεις είναι πολιτική.
Η Cuerpas Reales, Hinchas Reales χτίζει αρχείο και θέλει να αναδείξει το «εμείς». Σε ένα πλαίσιο όπου οι εμπειρίες μας ήταν ιστορικά αμφισβητούμενες ή άμεσα αόρατες, η καταγραφή και η προβολή αυτών των ιστοριών αποτελεί έναν συγκεκριμένο τρόπο αντίστασης. Είναι ένας τρόπος να πούμε είμαστε εδώ, υπάρχουμε, αισθανόμαστε, στηρίζουμε το ποδόσφαιρο και επίσης αξίζουμε να είμαστε μέρος της ιστορίας του».
Τι θα θέλατε να αμφισβητήσετε μέσω των φωτογραφιών αυτών σε σχέση με τα ηγεμονικά πρότυπα ομορφιάς και συμπεριφοράς που επιβάλλονται στις γυναίκες οπαδούς;
«Από την αρχή θέλαμε να καταρρίψουμε την ιδέα ότι υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος να είσαι γυναίκα οπαδός. Οι εικόνες αμφισβητούν αυτές τις επιταγές που μας ζητούν να είμαστε διακριτικές, ευχάριστες ή διακοσμητικές, ακόμη και μέσα στο ποδόσφαιρο.
Στο έργο εμφανίζονται διάφορα σώματα, διαφορετικές ηλικίες, εκφράσεις που δεν επιδιώκουν το να ευχαριστήσουν το κοινό ή να ταιριάξουν σε ένα ηγεμονικό ιδεώδες. Είναι πραγματικά σώματα, διαποτισμένα με συναίσθημα και ιστορία».
Γιατί θεώρησατε σημαντικό τα άτομα αυτά να φωτογραφηθούν στους προσωπικούς ή καθημερινούς τους χώρους και όχι στα στάδια;
«Γιατί θέλαμε να απομακρυνθούμε από τον χώρο του θεάματος και να το πάμε σε ένα πιο άμεσο επίπεδο. Το γήπεδο συνήθως είναι ο μοναδικός χώρος που θεωρείται κατάλληλο για να αφηγηθείς ιστορίες για το ποδόσφαιρο, αλλά η ποδοσφαιρική εμπειρία ξεκινά πολύ πριν από αυτό και συνεχίζεται μετά.
Η φωτογράφιση σε σπίτια, αυλές, κουζίνες ή γειτονιές μας επέτρεψε να δείξουμε πώς το ποδόσφαιρο αναμειγνύεται με την καθημερινή ζωή και με τις οικογενειακές σχέσεις. Είναι σε αυτούς τους χώρους όπου χτίζεται η αίσθηση του ανήκειν, όπου μεταδίδονται οι παραδόσεις και δημιουργείται η ταυτότητα του καθενός».
Πώς συνδέεται το σύνθημα «Cuerpas reales. Hinchas reales» με τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε σήμερα τον ρόλο των γυναικών στο ποδόσφαιρο;
«Το σύνθημα είναι, κυρίως, μια μορφή ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης. Η λέξη Cuerpas (=σώματα) χρησιμοποιείται για να μιλήσουμε για τον εαυτό μας και να δείξουμε μια πλευρά που ιστορικά δεν είχε καταγραφεί στο ποδόσφαιρο. Από την πρώτη στιγμή, η ονομασία προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις, γιατί δεν ακολουθεί τα «συνηθισμένα» πρότυπα γλώσσας στο άθλημα αυτό.
Αυτή η αμηχανία είναι μέρος του νοήματος του έργου. Στη διασταύρωση ανάμεσα στην τέχνη, τη γλώσσα και τη φωτογραφία, το σύνθημα συνδέεται άμεσα με τον ρόλο των γυναικών και των διαφορετικών ταυτοτήτων στο ποδόσφαιρο, δεν προσπαθούμε να ταιριάξουμε στην υπάρχουσα αφήγηση, αλλά να τη διευρύνουμε και να διεκδικήσουμε χώρο για όλους».
Ποιο ήταν το κύριο κριτήριο κατά την πρόσκληση γυναικών φωτογράφων από διαφορετικές χώρες και ομάδες να συμμετάσχουν στο έργο;
«Το κύριο κριτήριο ήταν να δημιουργηθεί μια συλλογική και προσωπική οπτική για το ποδόσφαιρο. Θέλαμε κάθε φωτογράφος να καταγράψει το παιχνίδι από τον δικό της χώρο και με μια πραγματική, συναισθηματική σύνδεση με την ομάδα, τη γειτονιά ή την κοινότητα της.
Δεν χρειαζόταν να έχουν εμπειρία στη φωτογράφιση αθλητικών γεγονότων. Το πιο σημαντικό ήταν να είναι φωτογράφοι και οπαδοί της ομάδας που ήθελαν να εκπροσωπήσουν. Γι’ αυτό η συλλογικότητα περιλαμβάνει γυναίκες και άτομα με διαφορετικές ταυτότητες από διάφορους τομείς της φωτογραφίας, με διαφορετικές εμπειρίες και ηλικίες. Αυτή η ποικιλία είναι συνειδητή επιλογή και αντικατοπτρίζει την ίδια διαφορετικότητα που θέλουμε να δείξουμε στις οπαδούς».
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου;
«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν, και παραμένει, η έλλειψη πόρων. Η συλλογικότητα είναι αυτοδιαχειριζόμενη, οπότε η παραγωγή και το μοντάζ, η εκτύπωση, η συντήρηση της ιστοσελίδας και του αρχείου απαιτούν συνεχή προσπάθεια. Συχνά υπάρχουν ιδέες και δουλειά, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά υλικά μέσα για να γίνουν όλα.
Αυτό επηρεάζει και τις κοινωνικές δράσεις που συνοδεύουν κάθε έκθεση. Σε πολλές περιοχές οργανώνουμε συναντήσεις, φωτογραφικές παραγωγές και επισκέψεις σε χώρους ποδοσφαίρου γυναικών, αλλά δεν έχουμε πάντα τα μέσα για να το ανταποδώσουμε σε όσους μας φιλοξενούν.
Το ίδιο ισχύει για διάφορα έργα που εκκρεμούν, όπως το βιβλίο της συλλογικότητας, ή τα ταξίδια της ομάδας σε διεθνείς εκθέσεις, όπως στο Λίβερπουλ. Παρ’ όλα αυτά, το έργο συνεχίζει να μεγαλώνει, βασισμένο στη δέσμευση και τη συλλογική δύναμη της ομάδας».
Τι σας συγκίνησε περισσότερο από τις ιστορίες των γυναικών και των ατόμων με διαφορετική ταυτότητα φύλου που φωτογραφήθηκαν;
«Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο είναι ο συναισθηματικός δεσμός με το ποδόσφαιρο που φαίνεται ξανά και ξανά. Το ποδόσφαιρο συνδέεται στενά με τη μνήμη, με την οικογένεια, με όσους δεν είναι πια μαζί μας και με αναμνήσεις που μας καθορίζουν. Σε πολλές περιπτώσεις, το πάθος για μια ομάδα περνάει από γενιά σε γενιά σαν συναισθηματική κληρονομιά.
Με εντυπωσίασε επίσης το πώς, για πολλές γυναίκες ειδικά τις μεγαλύτερες το ποδόσφαιρο λειτουργεί ως χώρος αντίστασης. Αυτό φαίνεται καθαρά όταν μπαίνεις στα σπίτια τους. Τα χρώματα της ομάδας στους τοίχους, στα αντικείμενα, στα υφάσματα και στις μικρές καθημερινές τελετουργίες που κάνουν. Είναι ένα βαθύ πάθος, που πολλές φορές δεν μπορείς να το φανταστείς αν δεν το δεις με τα μάτια σου».
Ποιο μήνυμα θα θέλατε να λάβουν οι ίδιες οι γυναίκες οπαδοί βλέποντας αυτές τις εικόνες;
«Το μήνυμα που θα ήθελα να λάβουν οι γυναίκες οπαδοί είναι ότι δεν είναι μόνες τους. Ο τρόπος που αισθάνονται και ζουν το ποδόσφαιρο είναι αυθεντικός και δεν χρειάζεται να προσαρμοστούν σε κανένα πρότυπο για να ανήκουν σε αυτό. Θα ήθελα να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σε αυτές τις εικόνες, να δουν τη δική τους εμπειρία και να καταλάβουν ότι οι ιστορίες τους έχουν αξία και αξίζει να ειπωθούν».
Πώς θα θέλατε, μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, να αλλάξει η κοινωνική αντίληψη για τη θέση των γυναικών στο ποδόσφαιρο;
«Θα ήθελα να πάψει να θεωρείται ότι η παρουσία μας στο ποδόσφαιρο είναι κάτι σπάνιο ή πρόσφατο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι γυναίκες και τα άτομα με διαφορετικές ταυτότητες φύλου δεν «κερδίζουμε χώρο», αλλά διεκδικούμε μια θέση που πάντα μας ανήκε.
Για χρόνια, τα μέσα παρουσίαζαν μια περιορισμένη εικόνα των γυναικών στο ποδόσφαιρο, πολλές φορές συνδεδεμένη με τη σεξουαλικότητα ή έναν διακοσμητικό ρόλο. Το έργο προτείνει άλλες εικόνες και αφηγήσεις. Η προβολή αυτής της ποικιλίας είναι καθοριστική για να αλλάξει η κοινωνική αντίληψη και να ακουστούν περισσότερες φωνές».
Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το «Cuerpas reales. Hinchas reales» και ποιο ευρύτερο στόχο θα θέλατε να επιτύχετε σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο;
Το επόμενο βήμα είναι να καλύψουμε τα μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα μέσα από τη δική μας οπτική. Θέλουμε να συμμετάσχουμε με την έκθεση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, καθώς και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2027 στη Βραζιλία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να ταξιδεύει το αρχείο σε διάφορα μέρη και να δημιουργούμε τοπικές συναντήσεις που να συνδέονται με κάθε κοινότητα.
Ταυτόχρονα, ένας από τους κύριους στόχους είναι η έκδοση του βιβλίου του έργου, που θα συγκεντρώνει τη δουλειά των 88 φωτογράφων και των 88 ομάδων που εκπροσωπούν. Το βιβλίο θα είναι ένα κομμάτι αρχείου και συλλογικής μνήμης, με τη δυνατότητα διεθνούς προβολής.
Το έργο παραμένει ανοιχτό σε προσκλήσεις για εκθέσεις και κοινοποίηση του αρχείου σε διάφορες χώρες, βλέποντας κάθε παρουσίαση ως ευκαιρία για συνάντηση, διάλογο και συλλογική δημιουργία».
Photo credits: Belén Acuña, Gigi Cámara, Nadia Petrizzo, Laura Henricot, Paula Rivero, Paola Olari Ugrotte, Lorena Roth, Naiquen Campero, Manuela Mariani, Meri Parrado
Ακολούθησε το GWomen στο instagram
Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]