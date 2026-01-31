Καπνίση: «Οι συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοι ξυλοκοπήθηκαν, το μπαλάκι είναι στην πολιτεία»

Με δάκρυα στα μάτια, η Μαρία Καπνίση μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Οδυσσέα Μοσχάτου (1-1). Η αθλήτρια της Ένωσης δεν έκρυψε την απογοήτευσή της, όχι τόσο για το γκολ της ισοφάρισης στο φινάλε, αλλά για την επίθεση που δέχτηκαν οι φίλοι της ΑΕΚ από κουκουλοφόρους.

«Είναι αλήθεια ότι μείναμε πίσω στην μάχη του τίτλου. Για μας είναι μια νέα αρχή. Ξέραμε ότι το Μοσχάτο είναι ένας δυνατός αντίπαλος αλλά στο τελευταίο λεπτό έλειψε η συγκέντρωση και δεχτήκαμε το γκολ», είπε αρχικά η Καπνίση.

Ενώ συνέχισε, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για όσα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο με την επίθεση από κουκουλοφόρους: «Θέλω να σταθώ και με λυπεί είναι οτι γίναμε για μια ακόμη φορά μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού. Οι συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοι μας ξυλοκοπήθηκαν και το καταγγέλω δημόσια. Δεν γίνεται άλλο με την οπαδική βία. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο να εισέρχονται τραμπούκοι και να ξυλοκοπούν όποιον θέλουν. Πλέον το μπαλάκι είναι στην πολιτεία».