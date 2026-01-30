Οι ποδοσφαιρίστριες κάτω των 23 ετών που αγωνίζονται στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού γυναικείου ποδοσφαίρου (WSL2) δεν είναι βέβαιο ότι αμείβονται με ποσά αντίστοιχα του εθνικού κατώτατου μισθού για πλήρη απασχόληση, παρά το γεγονός ότι φέτος θεσπίστηκαν για πρώτη φορά ελάχιστες αποδοχές.

Συγκεκριμένα, οι παίκτριες ηλικίας 21–22 ετών λαμβάνουν τουλάχιστον 22.200 λίρες (περίπου 26.000 ευρώ) ετησίως, ενώ όσες είναι 18–20 ετών τουλάχιστον 17.500 λίρες (περίπου 20.500 ευρώ). Για τις παίκτριες άνω των 23 ετών, ο ελάχιστος μισθός φτάνει τις 26.900 λίρες (περίπου 31.500 ευρώ).

Ωστόσο, σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, ένας εργαζόμενος άνω των 21 ετών που εργάζεται πλήρες ωράριο 37,5 ωρών την εβδομάδα πρέπει να λαμβάνει περίπου 23.800 λίρες ετησίως (περίπου 28.000 ευρώ). Αυτό σημαίνει πως πολλές νεαρές ποδοσφαιρίστριες της WSL2 αμείβονται χαμηλότερα από έναν απλό εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.

Η διοίκηση της WSL δηλώνει ότι η καθιέρωση κατώτατων μισθών αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου, καθώς στο παρελθόν πολλές παίκτριες έπαιρναν εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και 9.000 λίρες τον χρόνο (περίπου 10.500 ευρώ), και αναγκάζονταν να δουλεύουν παράλληλα σε δεύτερη δουλειά.

Παράλληλα, φέτος εφαρμόζονται και κανόνες ανώτατου ορίου μισθοδοσίας. Οι σύλλογοι δεν επιτρέπεται να ξοδεύουν περισσότερα από:

το 80% των εσόδων τους και

επιπλέον έως 4 εκατομμύρια λίρες (περίπου 4,7 εκατ. ευρώ).

Αν κάποιος σύλλογος ξεπεράσει το όριο, κινδυνεύει με πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών, κάτι που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη θέση του στη βαθμολογία.

Στην πρώτη κατηγορία (WSL), τα κατώτατα όρια είναι σαφώς υψηλότερα. Εκεί, οι μισθοί ξεκινούν από περίπου 31.500 ευρώ για τις νεαρές παίκτριες και φτάνουν έως 50.000 ευρώ ετησίως για τις μεγαλύτερες. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, το πρωτάθλημα παρουσιάζει ακόμη... ζημιές, ωστόσο τα έσοδα αυξάνονται γρήγορα και η εμπορική ανάπτυξη είναι εντυπωσιακή. Η διοίκηση εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια οι μισθοί θα συνεχίσουν να αυτξάνονται. Στόχος της λίγκας, όπως τονίζει επίσημα, είναι οι παίκτριες να μπορούν να ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο και να μην χρειάζονται δεύτερη εργασία για να επιβιώσουν.