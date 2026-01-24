«Είχα το σύνδρομο του απατεώνα»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Κίκα Ναζαρέτ

Η μεταγραφή της Κίκα Ναζαρέθ από την Μπενφίκα στην Μπαρτσελόνα, το καλοκαίρι του 2024, έμοιαζε με όνειρο για κάθε ποδοσφαιρίστρια. Στην πράξη, όμως, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρή. Η 23χρονη Πορτογαλίδα μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημά της στους «μπλαουγκράνα», αποκαλύπτοντας ότι για μεγάλο διάστημα ένιωθε χαμένη, πιεσμένη και γεμάτη αμφιβολίες.

Σε συνέντευξή της στον καταλανικό τηλεοπτικό σταθμό «Betevé», η Ναζαρέθ μίλησε χωρίς φίλτρα για τον πρώτο καιρό στη Μπαρτσελόνα: «Μου ήταν πολύ δύσκολο να προσαρμοστώ. Έκλαψα πολύ και υπέφερα. Όμως όλο αυτό με έκανε καλύτερη ποδοσφαιρίστρια».

Οι φόβοι πίσω από τη μεγάλη μεταγραφή

Η πίεση ωστόσο δεν ερχόταν μόνο για τις επιδόσεις, αλλά και από το περιβάλλον. Η Κίκα βρέθηκε ξαφνικά στα αποδυτήρια μιας ομάδας γεμάτης αστέρες, με παίκτριες που είχαν σαρώσει τα πάντα τα τελευταία χρόνια. «Στην αρχή είχα το σύνδρομο του απατεώνα. Σκεφτόμουν συνεχώς: “Παίζεις με τις καλύτερες του κόσμου”», παραδέχτηκε.

Δίπλα της είχε ονόματα-σύμβολα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως η Αϊτάνα Μπονματί και η Αλέξια Πουτέγιας, σε μια Μπαρτσελόνα που μετρούσε πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα Ισπανίας...

Η ίδια εξηγεί πως η ανάγκη να αποδείξει την αξία της, τελικά λειτούργησε αντίστροφα: «Ήθελα τόσο πολύ να δείξω ότι η Μπαρτσελόνα έκανε τη σωστή επιλογή και πήρε εμένα σε σημείο που δεν μου έβγαινε το παιχνίδι. Όταν σκέφτομαι υπερβολικά, δεν παίζω καλά. Θέλω να παίζω χωρίς δεύτερες σκέψεις και να είμαι χαρούμενη».

Και αυτό ακριβώς φαίνεται να έχει βρει φέτος. Η Ναζαρέθ πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της στην Ισπανία, με πέντε γκολ και επτά ασίστ, αριθμούς που δείχνουν ότι έχει αφήσει πίσω της τους φόβους και τις ανασφάλειες.

Σαν να μην έφταναν τα ψυχολογικά εμπόδια, η Πορτογαλίδα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς, κυρίως στον αστράγαλο.

«Όταν είσαι τραυματισμένος, νιώθεις εκτός ομάδας. Σκεφτόμουν: “Ήρθα στην Μπαρτσελόνα και τώρα δεν μπορώ να δείξω τι αξίζω”».