Πρώην προπονητής της Σάτον Κόλντφιλντ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 12 ετών από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, ύστερα από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλικά ανάρμοστη και κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στις παίκτριές του! Πρόκειται για τον Ράιαν Χάμιλτον.

Σύμφωνα με έγγραφο της FA, που δημοσιεύθηκε μετά από πειθαρχική ακρόαση τον περασμένο μήνα, ο Χάμιλτον κατηγορήθηκε ότι «βομβάρδιζε» παίκτριες καθώς κι ένα μέλος του προπονητικού τιμ με άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο, μέσω Snapchat και WhatsApp. Μεταξύ άλλων, φέρεται να έστελνε εικόνες των γεννητικών του οργάνων και αντίστοιχα βίντεο, συνοδευόμενα από άμεσες ανήθικες προτάσεις, ακόμη και σε χώρους που χρησιμοποιούσε ο σύλλογος, όπως τα αποδυτήρια.

Παράλληλα, η επιτροπή κατέγραψε ότι υιοθετούσε ένα «λεκτικά επιθετικό και εκφοβιστικό» στυλ, εξευτελίζοντας και ταπεινώνοντας άτομα σε τέτοιο βαθμό ώστε ορισμένες να μη θέλουν πλέον να αγωνίζονται άλλο για τη συγκεριμένη ομάδα.

Ακραίες καταγγελίες από τις παίκτριες

Πέντε γυναίκες, εκ των οποίων τέσσερις παίκτριες, κατήγγειλαν τη συμπεριφορά του στην αστυνομία του Μπέρμιγχαμ τον Οκτώβριο του 2024, προσκομίζοντας όπως αναφέρεται αξιόπιστα και πειστικά στοιχεία που κάλυπταν περίοδο δύο ετών. Ο Χάμιλτον αποχώρησε από τον σύλλογο τον Νοέμβριο του 2024.

Αναλυτικά, σε παίκτρια που αναφέρεται ως Player A, φέρεται να τη φίλησε στο αυτοκίνητό της μετά από εκδήλωση του συλλόγου, να της λέει επανειλημμένα ότι θα την «έκανε στρέιτ» αν κοιμόταν μαζί του.

Η Player B κατέθεσε ότι την κάλεσε μόνη της στα αποδυτήρια, της ζήτησε να καθίσει δίπλα του και να τον αγκαλιάσει, ενώ της έστειλε πολυάριθμες άσεμνες εικόνες και βίντεο. Η Player C άκουσε σχόλια για το σώμα της, με αναφορά ότι μπορούσε να φορά φόρμα «επειδή είχε ωραίο πισινό», και δεχόταν μηνύματα τύπου «άσε με να κοιμηθώ μαζί σου». Αντίστοιχα, η Player D προσκόμισε στοιχεία ότι έκανε αναφορές σε σεξουαλικές πράξεις «χωρίς να το μάθει κανείς».

Η επιτροπή τόνισε ότι η αρρωστημένη συμπεριφορά του δημιουργούσε φόβο και δυσφορία, με τις γυναίκες αυτές να ανησυχούν για αντίποινα σε περίπτωση που μιλούσαν, όπως ο αποκλεισμός τους από την ομάδα. Μία εξ αυτών μάλιστα δήλωσε ότι ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει εντελώς το ποδόσφαιρο, όσο κι αν το αγαπούσε.

Ο Χάμιλτον αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, αποχώρησε πρόωρα από τη συνέντευξη με την FA και στη συνέχεια δεν συνεργάστηκε καθόλου με τις Αρχές. Όπως ανέφερε η πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιν Μπίκερσταφ, ο ίδιος δεν έδειξε μεταμέλεια, παρά μόνο είπε ότι «δεν είναι περήφανος» για τη συμπεριφορά του.