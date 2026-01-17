Σοβαρό θέμα προέκυψε στο γυναικείο τμήμα της Λίβερπουλ, καθώς η Ραφαέλα Μπόργκγραφε τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έξι αγώνων από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έπειτα από ρατσιστικό σχόλιο που απευθύνθηκε… σε συμπαίκτριά της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε προπόνηση, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας, με τη διοίκηση των «Reds» να δείχνει από την πρώτη στιγμή μηδενική ανοχή. Η Λίβερπουλ ήταν εκείνη που ενημέρωσε την FA, ζητώντας να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση.

Η 25χρονη Γερμανίδα γκολκίπερ, η οποία αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Φράιμπουργκ, αποδέχθηκε την ποινή που της επιβλήθηκε και έχει ήδη εκτίσει πέντε από τους έξι αγώνες της τιμωρίας της. Η τελευταία θα είναι η απουσία της από τον αγώνα της Λίβερπουλ με τους London Bees για τον 4ο γύρο του Women’s FA Cup.

Παράλληλα, η FA ενέταξε τη Μπόργκγραφε σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γκάρεθ Τέιλορ, ξεκαθάρισε ότι ο σύλλογος λειτούργησε με απόλυτη υπευθυνότητα από την πρώτη στιγμή: «Η κατάσταση ήταν ξεκάθαρη. Η ομάδα και ο σύλλογος έκαναν αυτό που έπρεπε. Στηρίξαμε την Ομοσπονδία. Η διαδικασία κράτησε περισσότερο απ’ όσο θα θέλαμε και αυτό ήταν δύσκολο για όλους, ειδικά για τη Ραφαέλα. Τώρα όμως έχει ολοκληρωθεί και μπορούμε να προχωρήσουμε», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου.

Η Μπόργκγραφε έχει καταγράψει μέχρι στιγμής τρεις συμμετοχές με τη φανέλα της Λίβερπουλ, με πιο πρόσφατη εκείνη στο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο Άνφιλντ τον Οκτώβριο.