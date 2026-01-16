Η Αϊτάνα Μπονματί, σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και τρεις φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, θα γίνει αναλύτρια στο Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά.

Η Ισπανίδα είναι αυτή τη στιγμή μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του ποδοσφαίρου γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο και η συμμετοχή της στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα αποτελέσει ένα σπουδαίο και συμβολικό βήμα για τη γυναικεία εκπροσώπηση στο ποδόσφαιρο. Η ίδια πρόκειται να συμμετέχει στις αναμεταδόσεις της Φούρια Ρόχα ως σχολιάστρια και αναλύτρια, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στο Cadena SER.

Η 27χρονη μέσος μεταξύ άλλων τόνισε ότι η νέα αυτή πρόκληση την βοηθά να βγει από τη ζώνη άνεσής της και να προετοιμαστεί για το μέλλον. Παρά το ότι ελπίζει να συνεχίζει την ποδοσφαιρική της καριέρα σε υψηλό επίπεδο για όσα περισσότερα χρόνια μπορεί, έχει αναφέρει πως δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή της μακριά από τα γήπεδα, επομένως δεν έχει αποκλείσει το να κάνει αυτό το νέο εγχείρημα επάγγελμα όταν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.