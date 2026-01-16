Για χρόνια ολόκληρα το ποδόσφαιρο για τις γυναίκες στη Σαουδική Αραβία όχι μόνο δεν υπήρχε ως διέξοδος, αλλά ήταν εντελώς απαγορευμένο. Η δημόσια άθληση, η συμμετοχή σε ομάδες και η εικόνα μιας γυναίκας να φροά ποδοσφαιρική φανέλα θεωρούνταν ταμπού, όμως, μέσα σε ελάχιστα χρόνια το σκηνικό άρχισε να αλλάζει και σε αυτή την καίριας σημασίας επανάσταση, οι Ισπανοί προπονητές έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Με φόντο το πρόγραμμα Saudi Vision 2030, το κράτος άνοιξε δειλά τον δρόμο στον γυναικείο αθλητισμό, επιχειρώντας να καλύψει τα κενά που προκάλεσαν οι δεκαετίες του αποκλεισμού αυτού. Το 2018 μπήκε για πρώτη φορά η Φυσική Αγωγή στα σχολεία των κοριτσιών, ενώ το 2021 δημιουργήθηκε η εθνική ομάδα γυναικών της Σαουδικής Αραβίας. Έναν χρόνο αργότερα, γεννήθηκε και το επαγγελματικό πρωτάθλημα.

Σε αυτήν την αλλαγή μέχρι και σήμερα τον σπουδαιότερο ρόλο έχουν οι Ισπανοί προπονητές που έχουν αναλάβει καθήκοντα στις ομάδες γυναικών. Βρέθηκαν αρχικά μπροστά σε παίκτριες που υστερούσαν σε φυσική κατάσταση και δεξιότητες, κάτι αναμενόμενο, αφού μόλις τρία ή τέσσερα χρόνια πριν οι γυναίκες δεν είχαν καν πρόσβαση σε τακτική άθληση. Ο Ραούλ Πέρεθ, που ανέλαβε την ομάδα της Αλ Ιτιχάντ είναι ένα αντίστοιχο παράδειγμα, με τον Ισπανό κόουτς να δουλεύει και με τις οικογένειες των παικτριών, καθώς πολλοί γονείς δυσκολεύονταν να δεχτούν την ενεργή συμμετοχή των κοριτσιών τους στο ποδόσφαιρο.

Με παρεμβάσεις πολλών προπονητών, το χιτζάμπ στα παιχνίδια έγινε πλέον προαιρετικό, ενώ οι αθλήτριες μπορούν να φορούν κολάν που καλύπτουν τα πόδια τους, ένας περιορισμός που έχει αρθεί για τις ξένες παίκτριες τα τελευταία χρόνια. Πλέον, στη Σαουδική Αραβία κάθε σύλλογος διαθέτει περίπου 230.000 ευρώ ετησίως για την ενίσχυση της ομάδας γυναικών του, ενώ επτά από τις οκτώ κορυφαίες ομάδες έχουν ξένους προπονητές, εκ των οποίων οι δύο είναι γυναίκες!

Πέρα από την κρατική υποστήριξη που πλέον έχει αρχίσει να φαίνεται, ξεχωρίζει ο σύλλογος Eastern Flames, που ιδρύθηκε το 2006 και παραμένει η μόνη ανεξάρτητη ομάδα γυναικών. Αυτό σημαίνει ότι δεν στηρίζεται στην χρηματοδότηση του κράτους, αλλά καλύπτει τα έξοδά της από ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο γυναικών της χώρας. Ο προπονητής της, Αλφόνσο Μέσα, επίσης Ισπανός είχε αναφέρει σε συνέντευξή του πως όταν ανέλαβε τον προειδοποίησαν να μην αγκαλιάζει παίκτριες που σκοράρουν μπροστά στις κάμερες, μια κίνηση που σήμερα έχει γίνει αποδεκτή.

Ο Λουίς Κορτές, ήταν αυτός που ξεκίνησε να προπονεί την εθνική ομάδα γυναικών της Σαουδικής Αραβίας το 2021 και κάθισε στον πάγκο της για δύο κομβικά χρόνια. Έμαθε στις παίκτριές του τα εφόδια να ανταποκριθούν σε ένα πρωτάθλημα που μόλις γεννιόταν και μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ποδόσφαιρο γυναικών μίας τόσο συντηρητικής χώρας.



