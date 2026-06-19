Χριστίνα Κόλλια στο GWomen: «Σε όσους λένε το ποδόσφαιρο αντρικό άθλημα, τους καλώ στο γήπεδο»

«Η Α’ Εθνική στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν είναι καν επαγγελματική κατηγορία»

Παράλληλα με το ποδόσφαιρο εργάζεσαι κανονικά. Τι δουλειά κάνεις;

«Εργάζομαι στον δημόσιο τομέα, στο κεντρικό διαγνωστικό εργαστήριο. Έχω ξαναπεί ότι, όταν ήρθε η πρόταση από τον Παναθηναϊκό, ενημέρωσα τη διευθύντριά μου. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πόσο μου αρέσει αυτό που κάνω. Πιο πολύ παραξενεύτηκε για το αν θα τα καταφέρω από θέμα ωραρίων, προγραμμάτων και κούρασης. Αλλά επειδή έχω μάθει από μικρή να συνδυάζω σχολείο, φροντιστήρια και σπουδές, έτσι μου ήρθε ομαλά το γεγονός ότι πρέπει να συνδυάσω και τη δουλειά με τον αθλητισμό. Σίγουρα είμαι τυχερή που έχω ανθρώπους που με στηρίζουν και με βοηθούν. Οπότε, κάπως έτσι πήρα την έγκριση και ενημέρωσα την ομάδα. Ευτυχώς, και από την πλευρά της ομάδας είναι πολύ εξυπηρετικοί και υπάρχει κατανόηση. Οπότε, για μένα, κάπως έτσι το ένα αλληλοσυμπληρώνει το άλλο».

Πώς είναι μια τυπική μέρα για σένα; Από τι ώρα ξεκινάει η μέρα σου;

«Θα μιλήσω γενικά, γιατί εξαρτάται από το τι μέρα έχουμε προπόνηση και τι ώρα. Θα ξυπνήσω στις 8 η ώρα, το αργότερο. Θα πάω στη δουλειά μου και θα κάνω ό,τι έχω να κάνω στην υπηρεσία. Μόλις τελειώσω, δεν θα πάω σπίτι, αλλά θα συναντηθώ κάπου με τα κορίτσια για να πάμε στην προπόνηση. Συνήθως, πριν την προπόνηση έχουμε κάποιο κομμάτι βιντεοανάλυσης ή γυμναστήριο. Στη συνέχεια, έρχομαι στο γήπεδο και μόλις τελειώσουμε, κάνουμε μπάνιο εκεί και κατά τις 23:30, είμαι πίσω στο σπίτι. Αλλά καταλαβαίνεις, με την υπερένταση, ο ύπνος αργεί».

Υπάρχουν μέρες που λες ότι δεν βγαίνει;

«Σίγουρα υπάρχουν, όπως και κούραση. Απλά στο τέλος της ημέρας, όταν είσαι ψυχικά καλά, παραγκωνίζονται όλα τα άλλα. Έστω και αυτό το τρίωρο σου αρκεί για να συνεχίσεις την επόμενη μέρα να κάνεις αυτό που αγαπάς».

Πόσο δύσκολο είναι στην πράξη να συνδυάσεις ποδόσφαιρο και δουλειά;

«Σίγουρα είναι απαιτητικό. Γι’ αυτό είπα πριν ότι πρέπει να υπάρχει κατανόηση. Εγώ είμαι τυχερή και έχω και στις δύο πλευρές ανθρώπους που με κατανοούν. Απλά πιστεύω ότι όποιος έχει πειθαρχία σε ένα πρόγραμμα και σωστή διαχείριση χρόνου, μπορεί να καταφέρει και τα δύο. Σίγουρα απαιτούνται παραπάνω θυσίες, αλλά στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι αξίζει».

Στον χώρο της δουλειάς σου γνώριζαν ότι παίζεις ποδόσφαιρο; Από την αρχή ένιωσες τη στήριξή τους;

«Στήριξη υπήρχε σίγουρα, αν και στην αρχή τους φάνηκε λίγο περίεργο. Πλέον έχουν περάσει αρκετά χρόνια που βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο και όχι μόνο με στηρίζουν, αλλά δείχνουν και ουσιαστικό ενδιαφέρον. Κάθε εβδομάδα με ρωτάνε με ποιον παίζουμε, πού είναι τα παιχνίδια για να τα παρακολουθήσουν, για τις φάσεις, τα highlights και τις προπονήσεις. Βλέπω και νιώθω πολύ έντονο το ενδιαφέρον τους και πραγματικά μου δίνει δύναμη και κουράγιο».

Πώς ένιωσες όταν ένας μεγάλος σύλλογος, όπως ο Παναθηναϊκός, σου έκανε πρόταση; Τι σημαίνει για σένα αυτή η μεταγραφή;

«Όταν μου έγινε η πρόταση από τον Παναθηναϊκό ένιωσα πραγματικά τιμή. Πρόκειται για έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία και υψηλές απαιτήσεις και το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου με γεμίζει ευθύνη αλλά και αποφασιστικότητα. Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η φανέλα και βρίσκομαι εδώ για να δουλεύω σκληρά, να εξελίσσομαι και να διεκδικώ τίτλους με την ομάδα. Για μένα, αυτή η μεταγραφή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο, στο οποίο θέλω να ανταποκριθώ με δουλειά, συνέπεια και απόλυτη αφοσίωση».

Ποια είναι τα συναισθήματα σου μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν με τον Παναθηναϊκό;

«Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Σε προσωπικό επίπεδο, ήταν μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές της καριέρας μου, όμως όταν αγωνίζεσαι στον Παναθηναϊκό, οι προσωπικές επιδόσεις περνούν σε δεύτερη μοίρα. Στόχος είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος και φέτος δεν τα καταφέραμε, κάτι που αφήνει μια πικρία και στεναχώρια. Παρ’ όλα αυτά, κρατάω την προσπάθεια, τη δουλειά και τα μαθήματα της χρονιάς, που θα μας βοηθήσουν για την επόμενη σεζόν».

Ποια στιγμή της σεζόν κρατάς περισσότερο και γιατί;

«Η στιγμή που θα κρατήσω περισσότερο από τη φετινή σεζόν είναι η παρουσία του κυρίου Τότη Φυλακούρη δίπλα στην ομάδα. Σε μια δύσκολη χρονιά, όπου μείναμε νωρίς εκτός στόχων, αποτέλεσε ένα σημαντικό στήριγμα για όλες μας. Ήταν μια πραγματική «ζωντανή εγκυκλοπαίδεια» του ποδοσφαίρου, με τεράστια εμπειρία και γνώσεις που μοιραζόταν καθημερινά μαζί μας, θυμίζοντάς μας τι σημαίνει αυτή η φανέλα. Στήριξε την ομάδα συνολικά, αλλά και εμένα προσωπικά, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά. Ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο για εμένα, μετά την απώλεια του Ηρακλή μου, ήταν εκεί με μια συμβουλή, το γούρι μας, ένα ποδοσφαιρικό κοπλιμέντο και το γνωστό του χιούμορ για να μου φτιάχνει τη διάθεση. Με την παρουσία, την εμπειρία και την ανθρωπιά του, μας έδινε καθημερινά δύναμη και κίνητρο και γι’ αυτό έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Τι είναι αυτό που κάνει τελικά το ποδόσφαιρο γυναικών να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από το ποδόσφαιρο ανδρών και πού θεωρείς ότι βρίσκεται η μεγαλύτερη διαφορά;

«Για αρχή, μιλάμε για το ίδιο άθλημα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Κάνουμε τις ίδιες προπονήσεις, αφιερώνουμε τον ίδιο χρόνο και έχουμε τις ίδιες σκέψεις, αλλά και τους ίδιους στόχους με τους συναθλητές μας. Οι ομοιότητες είναι πολύ περισσότερες από τις διαφορές. Υπάρχουν, βέβαια, κάποιες λεπτομέρειες που μας διαφοροποιούν από το ποδόσφαιρο των ανδρών. Η σημαντικότερη από αυτές είναι, ότι η Α’ Εθνική στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν αποτελεί καν επαγγελματική κατηγορία».

Στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμη δεδομένο ότι μια αθλήτρια μπορεί να βιοποριστεί αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο. Πώς βιώνεις εσύ αυτή την πραγματικότητα;

«Για αρχή είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από το σύλλογο και από τις υποδομές. Υπάρχουν επαγγελματικές συνθήκες, από τις εγκαταστάσεις και τις παροχές. Απλά σίγουρα γνωρίζω, ότι δεν είναι το ίδιο στις άλλες ομάδες και υπάρχουν θέματα. Και πόσο μάλλον για αθλήτριες που δουλεύουν ή παράλληλα κάνουν τις σπουδές τους και δεν έχουν τις ίδιες παροχές. Είναι αρκετά δύσκολο να συνδυαστεί, γιατί μιλάμε για πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας, οπότε είναι και οι προπονήσεις με αυξημένες απαιτήσεις. Γίνονται βήματα προόδου και ευελπιστώ στο μέλλον όλες οι ομάδες να έχουν αθλήτριες, που θα βιοπορίζονται καθαρά από το ποδόσφαιρο».

Υπάρχει κάτι στην προπόνηση ή γενικά στη ζωή μιας ποδοσφαιρίστριας που ο κόσμος δεν ξέρει;

«Σίγουρα. Γιατί όταν βλέπουμε κάποιον στην κορυφή του βουνού, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάπως έχει φτάσει εκεί. Και το πιο δύσκολο είναι ο δρόμος που παίρνουμε για να φτάσουμε εκεί. Για μένα είναι οι θυσίες που κανείς δεν γνωρίζει. Είτε έχουν να κάνουν με προγράμματα διατροφής, με τις καθημερινές προπονήσεις, με πειθαρχία και συνέπεια, είτε με τη διαχείριση τραυματισμών και την ανάγκη για ξεκούραση. Όλα αυτά που κάνουμε για να αποδώσουμε καλύτερα σε αυτό που αγαπάμε. Και τελικά, είναι αυτές οι θυσίες που μας κάνουν να δίνουμε το κάτι παραπάνω και να συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο».

ΠΑΟ - ΟΦΗ 2-1

Θεωρείς ότι είναι ρεαλιστικό το σενάριο για μια ποδοσφαιρίστρια στην Ελλάδα, να ζει μόνο από το ποδόσφαιρο;

«Στο άμεσο μέλλον, ναι. Στη σημερινή μέρα, όχι απαραίτητα. Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζεται ακόμη στον βαθμό που του αξίζει».

Όταν θα πεις σε κάποιον ότι παίζεις ποδόσφαιρο, τι αντιδράσεις παίρνεις;

«Τώρα, τα τελευταία χρόνια, όχι ιδιαίτερα περίεργες. Ίσα-ίσα, αμέσως θα με ρωτήσουν σε ποια ομάδα παίζω και τους βλέπω λίγο πιο ενημερωμένους».

Ανά τα χρόνια, θα έχεις ακούσει διάφορα στερεότυπα σχετικά με το ποδόσφαιρο γυναικών. Ποιο σου έχει μείνει;

«Αυτό που μου έχει μείνει, γιατί όπως είπες είναι πολλά τα στερεότυπα, είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι για κορίτσια. Και λέω για κορίτσια γιατί το άκουσα όταν ήμουν μικρή. Σαφώς, όταν είσαι παιδί στην αρχή σε επηρεάζει, αλλά μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι δεν χωράνε λόγια, αλλά μόνο πράξεις. Οπότε οι απαντήσεις δίνονται πάντα μέσα στο γήπεδο, όπως λέμε, και το άφησα γρήγορα πίσω μου».