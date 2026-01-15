Εκατομμύρια, ρεκόρ και μεγάλες προσδοκίες: Γιατί οι Λόντον Σίτι Λάιονεσες δεν έχουν κάνει θόρυβο στη WSL

Όταν μια νεοφώτιστη ομάδα μπαίνει στη WSL ξοδεύοντας εκατομμύρια και σπάζοντας παγκόσμια ρεκόρ μεταγραφών, οι απαιτήσεις ανεβαίνουν αυτόματα στα ύψη. Οι Λόντον Σίτι Λάιονεσες δεν εμφανίστηκαν απλώς για να παραμείνουν στην κατηγορία. Ήρθαν με ξεκάθαρη πρόθεση να ανακατέψουν την τράπουλα.

Αυτό τουλάχιστον έδειξε το καλοκαίρι, με την οικονομική στήριξη της Μισέλ Κανγκ και την απόκτηση της Γκρέις Γκεγιόρο να λειτουργεί ως δήλωση δύναμης. Ωστόσο, στα μισά της σεζόν, η εικόνα δεν είναι τόσο εκρηκτική όσο πολλοί περίμεναν.

Βάπτισμα του πυρός στο πιο σκληρό πρωτάθλημα...

Το ξεκίνημα ήταν αμείλικτο. Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι στις πρώτες αγωνιστικές, με την Τσέλσι να ακολουθεί λίγο αργότερα. Για μια ομάδα που μόλις ανέβηκε κατηγορία, αυτό το πρόγραμμα ήταν κανονικός εφιάλτης. Οι ήττες ήρθαν, αλλά όχι χωρίς σημάδια ζωής. Η Λόντον Σίτι προηγήθηκε στο «Έμιρεϊτς» απέναντι στην Άρσεναλ και σε γενικές γραμμές έδειξε ότι δεν φοβάται τα μεγάλα ονόματα. Το πρόβλημα, όμως, ήταν η σταθερότητα και όχι η διάθεση.

Η μεγάλη επένδυση έφερε ποιότητα, αλλά έφερε και τεράστιες αλλαγές. Δεκαεπτά νέες παίκτριες, δεκατρείς αποχωρήσεις και μια αρχική ενδεκάδα στην πρεμιέρα που είχε ελάχιστη σχέση με την ομάδα που πανηγύρισε την άνοδο. Στην ουσία, οι Λάιονεσες προσπάθησαν να «χτίσουν» μια νέα ομάδα μέσα σε ένα καλοκαίρι. Και εκεί βρίσκεται η παγίδα. Η ομοιογένεια δεν αγοράζεται. Χρειάζεται χρόνο, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα όπως η WSL, όπου το λάθος πληρώνεται ακριβά.

Οι δηλώσεις πριν την έναρξη της σεζόν έβαλαν τον πήχη πολύ ψηλά. Στόχος η πρώτη τετράδα, στόχος η Ευρώπη, στόχος να πλησιάσουν την ελίτ. Όμως η σημερινή WSL έχει ξεκάθαρη ιεραρχία. Τσέλσι, Άρσεναλ και οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ έχουν δημιουργήσει σημαντική απόσταση από τις υπόλοιπες. Ακόμα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που συχνά αναφέρεται ως παράδειγμα ταχείας ανόδου, χρειάστηκε χρόνο για να σταθεροποιηθεί στην κορυφή. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέχρι τώρα συγκομιδή βαθμών της Λόντον Σίτι είναι απολύτως λογική για μια νεοφώτιστη ομάδα.

Παρά τη σταδιακή βελτίωση και τη θέση στο πάνω μισό της βαθμολογίας, η διοίκηση της Λόντον Σίτι προχώρησε σε μια απόφαση που αιφνιδίασε, απομακρύνοντας τον Ζοσελέν Πρεσέρ. Όπως ανέφεραν τα αγγλικά μέσα, η κίνηση δεν συνδέθηκε με τα αποτελέσματα, αλλά με το αγωνιστικό στυλ, το οποίο δεν κρίθηκε συμβατό με το μακροπρόθεσμο πλάνο του συλλόγου.