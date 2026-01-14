Μουντιάλ Συλλόγων Γυναικών στο Κατάρ: Η υποψηφιότητα μιας χώρας όπου οι γυναίκες δεν βγαίνουν από το σπίτι μόνες τους

Το Κατάρ βρίσκεται ξανά σε συζητήσεις με τη FIFA για τη διοργάνωση ενός μεγάλου τουρνουά, αυτή τη φορά του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων Γυναικών το 2028. Μια πρωτοβουλία που, στα χαρτιά, παρουσιάζεται ως ένα προοδευτικό βήμα για το ποδόσφαιρο γυναικών, αλλά στην πράξη γεννά σοβαρά ερωτήματα και προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Πρώτον, μιλάμε για μια χώρα που δεν έχει ουσιαστική ιστορία στο ποδόσφαιρο γυναικών (δεν βρίσκεται καν στο ranking) και, κυρίως, για ένα κράτος όπου τα δικαιώματα των γυναικών παραμένουν αυστηρά περιορισμένα εν έτει 2026.

Το Κατάρ διαθέτει γήπεδα, πολύ χρήμα, άριστες σχέσεις με τη FIFA, όμως αυτό δεν αρκεί για να αλλάξει την πραγματικότητα την οποία ζουν εκατομμύρια γυναίκες εκεί. Η εθνική ομάδα γυναικών δημιουργήθηκε το 2009, έπαιξε λίγους αγώνες, όμως εδώ και 12 χρόνια δεν υπάρχει καν στον διεθνή χάρτη. Παρ’ όλα αυτά, το Κατάρ θέλει να φιλοξενήσει μια διοργάνωση που έχει ως στόχος το να προάγει την ισότητα, τη χειραφέτηση και την πρόοδο των γυναικών στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό εν γένει.

Qatar in talks with Fifa to host first Women’s Club World Cup in January 2028.



The Qatari WNT have not played an official match for 12 years and do not have a Fifa ranking.https://t.co/sxFnttfUej — SHE scores bangers (@SHEscoresbanger) January 12, 2026

Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οι γυναίκες στο Κατάρ έχουν ακόμα και σήμερα τους εξής περιορισμούς:

-Ανύπαντρες γυναίκες μπορεί να χρειάζονται την έγκριση άνδρα κηδεμόνα για να επισκεφθούν δημόσιους χώρους.

-Απαιτείται άδεια άνδρα κηδεμόνα για να προχωρήσουν σε γάμο, να κάνουν ταξίδια, να εργαστούν, να σπουδάσουν, αλλά και να υποβληθούν ακόμα και σε συγκεκριμένες εξετάσεις!

-Δεν έχουν ίσα δικαιώματα στο διαζύγιο, δεν μπορούν να το ζητήσουν οι ίδιες κι αν το πάρουν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πλήρη επιμέλεια των παιδιών τους

-Κληρονομούν μικρότερο μερίδιο από τους άνδρες

-Άνεργες, ανύπαντρες γυναίκες κάτω των 30 μπορεί να αντιμετωπίσουν απαγόρευση να μπουν σε ξενοδοχεία ή χώρους όπου υπάρχει αλκοόλ χωρίς συνοδεία ανδρός συγγενή.

-Υφίστανται περιορισμούς στην πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας χωρίς την έγκριση του συζύγου ή του κηδεμόνα τους.

Με λίγα λόγια, το ίδιο το κράτος που επιδιώκει να κάνει κάτι πρωτοποριακό για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο γυναικών εφαρμόζει νόμους που αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Παρ'όλα αυτά η FIFA έχει δώσει το πράσινο φως για να διεξαχθεί το Women's Club World Cup τον Ιανουάριο του 2028. Μία ακόμα ενναλακτική είναι η Σαουδική Αραβία, η οποία με τη σειρά της δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα του Κατάρ.