Επανάσταση από τις παίκτριες της Αυστραλίας, απαιτούν να γίνουν επαγγελματίες με 21 αιτήματα

Επανάσταση στο ποδόσφαιρο γυναικών της Αυστραλίας, με τις παίκτριες της A-League Women να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος σχετικά με το πώς ονειρεύονται την επόμενη μέρα. Μέσω της έκθεσης που περιλαμβάνει 21 αιτήματα, οι αθλήτριες μίλησαν ανοιχτά για μια Λίγκα που, όπως τόνισαν, έχει μείνει πίσω τη στιγμή που το ποδόσφαιρο γυναικών εκτοξεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βασικό τους αίτημα είναι η πλήρης επαγγελματοποίηση της A-League από τη σεζόν 2026-27. Οι παίκτριες ζητούν συμβόλαια πλήρους απασχόλησης, αξιοπρεπείς μισθούς με κατώτατο όριο τα 60.000 δολάρια, μεγαλύτερη διάρκεια συμβολαίων και επένδυση σε ιατρικό και προπονητικό προσωπικό. Όπως επισημαίνουν, το σημερινό ημιεπαγγελματικό μοντέλο οδηγεί σε υπερφόρτωση των ποδοσφαιριστριών, καθώς πρέπει να κάνουν παράλληλα δύο δουλειές, μία πραγματικότητα που δεν απέχει καθόλου από την ελληνική.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διοίκηση της Λίγκας τους. Οι παίκτριες ζητούν τη δημιουργία μίας ανεξάρτητης επιτροπής για την Α' κατηγορία, με ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και ξεκάθαρη γνώση του ποδοσφαίρου γυναικών. Καταγγέλλουν ότι το υπάρχον διοικητικό μοντέλο δεν δίνει προτεραιότητα στη γυναικεία λίγκα και δεν τηρεί ούτε τη βασική δέσμευση για την ισορροπημένη συμμετοχή των φύλων.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, μέσω της επιστολής τους ζητείται η θέσπιση ενός αυστηρότερου συστήματος αδειοδότησης για τους συλλόγους. Όσες ομάδες δεν μπορούν να στηρίξουν επαγγελματικά γυναικεία τμήματα, σε επίπεδο αγοράς, εγκαταστάσεων και υψηλής απόδοσης, δεν θα πρέπει όπως υπογραμμίζεται να συμμετέχουν.

Σημαντικό κομμάτι των αιτημάτων αφορά και τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου γυναικών στην Αυσταλία. Οι παίκτριες ζητούν καλύτερη τηλεοπτική κάλυψη, περισσότερες κάμερες, και αξιοποίηση της δυναμικής της εθνικής τους ομάδας (γνωστές και ως Matildas) για πιο δίκαιο μοίρασμα των εσόδων από τα εισιτήρια των διεθνών διοργανώσεων όπου συμμετέχουν.