Ένα απίστευτο περιστατικό μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με την Τσέλσι για το πρωτάθλημα γυναικών της Αγγλίας, με πρωταγωνίστρια τη νέα μεταγραφή των Σφυριών, Εστέλ Κασκαρίνο. Η Γαλλίδα διεθνής, που αποκτήθηκε ως δανεική μόλις τρεις ημέρες πριν τον συγκεκριμένο αγώνα, είδε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της να αναβάλλεται για έναν πολύ περίεργο λόγο.

Η Κασκαρίνο ήταν έτοιμη να περάσει στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ωστόσο οι διαιτητές της ξεκαθάρισαν πως δεν μπορούσε να αγωνιστεί αν δεν αφαιρούσε το σκουλαρίκι της. Παρότι το αυτί της ήταν καλυμμένο με ταινία, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FA δεν επιτρέπεται ο εκάστοτε παίκτης να φορά κανένα κόσμημα, ούτε καν καλυμμένο.

Estelle Cascarino was prevented from being introduced as a second-half substitute at Chelsea with FA rules forbidding items of jewellery



Find out more from @twiggsonia ⬇️https://t.co/cm9PIhVL97 pic.twitter.com/rm8ykETH7v — Telegraph Women’s Sport (@WomensSport) January 11, 2026

Η ίδια εξήγησε ότι έχει εσωτερικό piercing που δεν αφαιρείται εύκολα και απαιτείται ιατρική επέβαση για να βγει με αποτέλεσμα το παιχνίδι να καθυστερήσει και τελικά η παίκτρια να επιστρέψει εμφανώς απογοητευμένη στον πάγκο. Η Γουέστ Χαμ ξεκίνησε προσωρινά στο δεύτερο μέρος με δέκα παίκτριες, μέχρι να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο η Ινές Μπελουμού που ήταν να αντικατασταθεί.

Η νέα προπονήτρια της ομάδας, Ρίτα Γκουαρίνο, δεν έκρυψε με τη σειρά της τον εκνευρισμό της μετά το ματς, τονίζοντας πως η παίκτριά της είχε αγωνιστεί στο παρελθόν ακόμη και στο Champions League φορώντας ταινία στο αυτί, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή του κανονισμού υπερβολική στη συγκεκριμένη περίπτωση.