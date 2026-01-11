Η Τζάκι Φρίμαν, η 61χρονη τσαγκάρισσα «Γκρίλις», που συνεχίζει να σκοράρει

Υπάρχουν ιστορίες που σε αφήνουν άφωνο, που υπερβαίνουν τα στερεότυπα και σου θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Η Τζάκι Φρίμαν, 61 ετών, είναι μια από αυτές. Επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους έπειτα από σχεδόν 35 χρόνια απουσίας και πλέον αποτελεί τη μεγαλύτερη σε ηλικία καταγεγραμμένη ποδοσφαιρίστρια στην Αγγλία.

Η ιστορία της Τζάκι δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική. Όταν παντρεύτηκε και έγινε μητέρα τριών παιδιών, η καριέρα της έπρεπε να μπει σε δεύτερη μοίρα. Μαζί με τον σύζυγό της, Ρέι, διαχειρίζονται την οικογενειακή επιχείρηση «Feet First», ένα κατάστημα επισκευής υποδημάτων στο Στόουκεσλι, και αφιερώθηκαν στην ανατροφή των παιδιών τους. Ωστόσο, όταν τα παιδιά μεγάλωσαν, ήταν αυτά που την ενθάρρυναν να επιστρέψει στο παιχνίδι που πάντα αγαπούσε.

Τον Αύγουστο του 2023, στα 59 της, η Τζάκι φόρεσε ξανά τα παπούτσια με τάπες και ξεκίνησε προπονήσεις με την ομάδα Ρεντκάρ Τάουν Λέιντις, ομάδα του Βόρειου Γιορκσάιρ στην έκτη κατηγορία. Τον Νοέμβριο έκλεισε τα 61 και συνεχίζει να αγωνίζεται με αμείωτο πάθος. Αν νομίζετε ότι η Τζάκι κάθεται στον πάγκο ή έχει ρόλο μόνο για το συμβολικό στοιχείο, κάνετε λάθος. Η τεχνική της, η ταχύτητα και η ικανότητά της με την μπάλα έχουν εντυπωσιάσει ακόμη και όσους παρακολουθούν τα υψηλότερα επίπεδα ποδοσφαίρου.

Το παρατσούκλι της, «Τζάκι Γκρίλις», δανεισμένο από τον διάσημο μέσο της Έβερτον, δεν είναι τυχαίο. Οι συντοπίτες της, οι φίλοι και οι αντίπαλοι αναγνωρίζουν την ποιότητα και την αφοσίωσή της στο παιχνίδι.

Η Τζάκι μίλησε για τα πρώτα της βήματα στο ποδόσφαιρο στο BBC με νοσταλγία: «Στο σχολείο προσπαθούσα να παίζω με τα αγόρια, αλλά δεν μου το επέτρεπαν πάντα γιατί ήμουν πολύ καλή. Τότε δεν υπήρχαν γυναικείες ομάδες και οι ευκαιρίες ήταν περιορισμένες».

Στα 16 της αγωνίστηκε με την Μίντλεσμπρο και στη συνέχεια με τις Φάιλι Φλάιερς, αργότερα Σκάρμπορο, και έγινε διεθνής με την Περιφερειακή Ομάδα Γυναικών της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Μάρτιν Ρέγκεν εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο της, αλλά η οικονομική δυσχέρεια την ανάγκασε να σταματήσει προσωρινά. Η διακοπή διήρκησε πάνω από τρεις δεκαετίες. Σταμάτησε για να μεγαλώσει τα παιδιά της, να βοηθήσει στην οικογενειακή επιχείρηση και να στηρίξει τον σύζυγό της. Όταν όμως η οικογένεια τη γέμισε δύναμη και πίστη, η επιστροφή ήταν αναπόφευκτη. Στο πρώτο ζέσταμα μετά την επανένταξή της τραυματίστηκε, αλλά η Τζάκι δεν το έβαλε κάτω. Σταδιακά ξαναβρήκε τη φόρμα της και πλέον είναι βασικό στέλεχος της ομάδας.

Ο Ρέι, 78 ετών, δεν κρύβει τον θαυμασμό του: «Είναι απίστευτη. Είναι η μοναδική γυναίκα τσαγκάρισσα που έκανε τρεις καισαρικές και συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο. Φροντίζει το σπίτι, δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση και παίζει σε αγωνιστικό επίπεδο». Η ίδια, όμως, έχει μεγαλύτερους στόχους, να εμπνεύσει όσους σταμάτησαν τα όνειρά τους, δείχνοντάς τους ότι ποτέ δεν είναι αργά: «Αν θέλεις να κάνεις κάτι, ανεξαρτήτως ηλικίας, απλώς κάν’ το. Θα συνεχίσω μέχρι να… πέσω».