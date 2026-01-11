Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την απόκτηση της Άννα Γιόσενταλ από τη Χάμαρμπι και μαζί με τη μεταγραφή ήρθε στο φως μια ιστορία που συγκίνησε τους φιλάθλους. Σε παλιό σχολικό λεύκωμα της Νορβηγίδας επιθετικού, γραμμένο όταν ήταν ακόμη παιδί, υπήρχε μια φράση που σήμερα μοιάζει... προφητική.

«Και το καλύτερο θα ήταν αν η Λίβερπουλ αποκτούσε γυναικεία ομάδα και έπαιζα σε αυτή. Η Λίβερπουλ είναι η αγαπημένη μου ομάδα», είχε γράψει τότε η μικρή Άννα.

Χρόνια αργότερα, αυτό που έμοιαζε με παιδική ευχή έγινε πραγματικότητα. Η 24χρονη φορ φόρεσε τη φανέλα των «Reds», ολοκληρώνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε πολύ πριν τα επαγγελματικά συμβόλαια, τα βραβεία και τις διεθνείς συμμετοχές.

Η πορεία της Γιόσενταλ μόνο εύκολη δεν ήταν. Ξεκίνησε επαγγελματικά από την Άβαλντσνες το 2017, καθιερώθηκε στη Ρόζενμποργκ και γνώρισε τη μεγάλη καταξίωση τη σεζόν 2022-23, όταν κατέκτησε το Κύπελλο Νορβηγίας και αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια της Toppserien, με 17 συμμετοχές σε γκολ σε 24 αγώνες. Ακολούθησε η μεταγραφή στη Χάμαρμπι, όπου συνέχισε να ξεχωρίζει και να ωριμάζει αγωνιστικά.

Παράλληλα, η Γιόσενταλ έγινε διεθνής με την εθνική Νορβηγίας, έχοντας περάσει από όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες πριν κάνει το ντεμπούτο της με τη γυναικεία ομάδα το 2022.