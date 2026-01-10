Η οικογένεια της Μάντι Κιούζακ εξέφρασε την οργή της για τη νέα αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης του θανάτου της, κατηγορώντας τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για μία απαράδεκτη και αναίτια καθυστέρηση. Η Κιούζακ, η πρώτη γυναίκα παίκτρια της ομάδας που έφτασε τις 100 συμμετοχές, αυτοκτόνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, και η πολύ αναμενόμενη έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας της είχε αρχικά προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, η διαδικασία αναβλήθηκε ξανά για τον Ιούνιο, κάτι που παρατείνει την ψυχολογική επιβάρυνση της οικογένειας που ψάχνει εδώ και χρόνια την αλήθεια.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής ακρόασης στο Δικαστήριο του Τσέστερφιλντ, ο δικηγόρος της οικογένειας, Ντιν Άρμστρονγκ, κατηγόρησε ευθέως τη Σέφιλντ για την καθυστέρηση, υποστηρίζοντας ότι η υποβολή ενός τεράστιου εγγράφου 699 σελίδων μόλις μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα έκανε πρακτικά αδύνατη την προετοιμασία της οικογένειας και των νομικών τους. Όπως τόνισε, η καθυστέρηση αυτή έχει σοβαρό αντίκτυο στην ψυχολογική και σωματική υγεία των συγγενών της Κιούζακ, που περιμένουν απαντήσεις για τον χαμό του αγαπημένου τους προσώπου.

The inquest into the death of Maddy Cusack had been due to begin today, but has been rearranged for June.



Sheffield United accused of an “unacceptable” delay which has caused distress but they strongly deny while a Coroner said they met the deadline. https://t.co/pxvoIb6cw3 — Kathryn Batte (@KathrynBatte) January 5, 2026

Από την πλευρά της, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα υποστήριξε ο δικηγόρος. Ο νομικός εκπρόσωπος του συλλόγου, Τζόζεφ Ο’Μπράιεν, δήλωσε ότι το κλαμπ ενήργησε με διαφάνεια και συνέπεια και ότι οποιαδήποτε αναφορά σε σκόπιμη καθυστέρηση είναι αβάσιμη. Υποστήριξε ότι παρείχαν όλα τα στοιχεία όπως απαιτούνταν και ότι δεν πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις καθυστερήσεις που προέκυψαν.

Να θυμίσουμε ότι στο διάστημα μετά τον θάνατο της Κιούζακ, έχουν προκύψει και ανησυχητικές αναφορές για φερόμενη κακοποιητική συμπεριφορά του τότε προπονητή της ομάδας γυναικών Τζόναθαν Μόργκαν, οι οποίες σχετίζονται με τη σωματική και ψυχολογική πίεση που βίωνε η Μάντι Κιούζακ πριν από τον θάνατό της.

Η οικογένεια είναι πεπεισμένη ότι το κλίμα στη Σέφιλντ και οι ενέργειες του τότε προπονητή ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα όσα συνέβησαν στην κόρη τους.

