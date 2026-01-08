Η Άρσεναλ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε δραστικά μέτρα στα social media μετά την ανακοίνωση της νέας μεταγραφής της γυναικείας ομάδας, Σμίλα Χόλμπεργκ, καθώς το σχετικό βίντεο στο Instagram κατακλύστηκε από ακραία σεξιστικά σχόλια.

Οι «Κανονιέρηδες», που βρίσκονται στην τρίτη θέση της Women’s Super League, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (5/1) την απόκτηση της 19χρονης Σουηδέζας αμυντικού, η οποία θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της χώρας της. Η Χόλμπεργκ προέρχεται από τη Χάμαρμπι, με την οποία έχει ήδη 96 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ στο παλμαρέ της περιλαμβάνονται δύο Κύπελλα και ένα πρωτάθλημα Σουηδίας. Παράλληλα, έχει καταγράψει και εννέα συμμετοχές με την εθνική ομάδα.

Στο βίντεο, η νεαρή ποδοσφαιρίστρια εμφανίζεται στα αποδυτήρια του Emirates, στέλνοντας ένα χαμογελαστό μήνυμα προς τους φιλάθλους της νέας της ομάδας: «Γεια σας, Gooners. Είμαι στο Emirates και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Πάμε, Gunners». Αντί όμως για θερμή υποδοχή, το βίντεο προσέλκυσε ένα κύμα χυδαίων και σεξιστικών σχολίων από μια μικρή μερίδα χρηστών.

Η Άρσεναλ αντέδρασε άμεσα, απενεργοποιώντας τα σχόλια στη συγκεκριμένη ανάρτηση. Ο σύλλογος συνεργάζεται εδώ και καιρό με τη Signify Group, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη υπηρεσία Threat Matrix, με στόχο την καταπολέμηση της στοχευμένης διαδικτυακής κακοποίησης και την προστασία των αθλητριών του.

Παρά το δυσάρεστο περιστατικό, η Χόλμπεργκ δήλωσε πως η μεταγραφή της στην Άρσεναλ αποτελεί την εκπλήρωση ενός μεγάλου ονείρου: «Ήταν πάντα όνειρό μου να παίξω για την Άρσεναλ. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα και την οικογένειά μου, αλλά και μια ευκαιρία να ενταχθώ σε έναν σύλλογο με υψηλά στάνταρ και νοοτροπία νικητή. Θέλω να εξελιχθώ ακόμη περισσότερο και να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τίτλους».