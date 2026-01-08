Η θρυλική Μάρτα παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς της και προκάλεσε χαμό στα social

Η θρυλική Μάρτα, μία γυναίκα-σύμβολο στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου γυναικών παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς της, Κάρι Λόρενς στη Φλόριντα, σε στενό κύκλο κι έγινε θέμα συζήτησης όταν το ζευγάρι μοιράστηκε σχετικές φωτογραφίες στα social media.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές Pelican Club στο Jupiter, με τη Μάρτα να επιλέγει ένα λευκό κοστούμι, ειδικά σχεδιασμένο για εκείνη, με υφάσματα από τη Βραζιλία, τιμώντας έτσι τις ρίζες της. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που περπάτησε προς τον χώρο όπου έγινε η τελετή πιασμένη χέρι-χέρι με τη μητέρα της, η οποία είναι στο πλευρό της και τη στηρίζει σε κάθε της βήμα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Ο γάμος της Μάρτα με την Κάρι Λόρενς δεν άργησε να γίνει πρώτο θέμα στα social media, με τις αντιδράσεις να είναι ποικίλες. Από τη στιγμή που ανέβηκαν οι πρώτες φωτογραφίες, χιλιάδες σχόλια και αναδημοσιεύσεις πλημμύρισαν το Instagram, το «X» και Facebook.

Στη Βραζιλία δε, η είδηση ότι αυτό το πολυαγαπημένο τους πρόσωπο παντρεύτηκε προκάλεσε έντονη συγκίνηση κι ένα κύμα από ευχές για το νέο αυτό κεφάλαιο στη ζωή της. Πολλοί φίλαθλοι χαρακτήρισαν τη Μάρτα ως «αιώνιο σύμβολο» και «παράδειγμα δύναμης μέσα κι έξω από το γήπεδο».

Αντίστοιχα θετικά ήταν τα σχόλια και από τον χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών στις ΗΠΑ. Πρώην και νυν συμπαίκτριες, προπονητές αλλά και ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί ανέβασαν δημόσιες ευχές, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι για τον αθλητισμό να προβάλλονται τέτοιες ιστορίες.