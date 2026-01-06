GWomen
womens_football

Όλα τα ρεκόρ προσέλευσης που έσπασαν στο ποδόσφαιρο γυναικών το 2025

Μάρθα Χωριανοπούλου

Το 2025 τα γήπεδα γέμισαν ξανά για το ποδόσφαιρο γυναικών, με τα μεγαλύτερα παιχνίδια να φτάνουν πάνω από 74.000 θεατές, δείχνοντας την εκρηκτική ανάπτυξη του αθλήματος.

Το 2025 ήταν χρονιά-ορόσημο για το ποδόσφαιρο γυναικών. Τα γήπεδα γέμισαν και τα ρεκόρ προσέλευσης έπεφταν το ένα μετά το άλλο, με τους φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παρών σε κάθε μεγάλη αναμέτρηση.

Το ματς Αγγλία – Κίνα συγκέντρωσε 74.611 θεατές, ενώ το ντέρμπι Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε τις 74.412. Στη Γερμανία, ο αγώνας Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν είδε 57.762 φίλους στις εξέδρες, και το Αμβούργο – Βέρντερ Βρέμης είχε 57.000. Στην Αγγλία, το ντέρμπι Άρσεναλ – Τότεναμ τράβηξε 56.784 θεατές, επιβεβαιώνοντας ότι οι μεγάλες ομάδες ξέρουν να γεμίζουν τις εξέδρες.

Το μήνυμα είναι σαφές, αφού το ποδόσφαιρο γυναικών δεν σταματά να μεγαλώνει. Οι φίλαθλοι το αγαπούν, οι παίκτριες δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, και το 2026 αναμένεται να δούμε ακόμα περισσότερα τέτοια ρεκόρ να σπάνε.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]