Η Ντόμινικ Γουέλς σχεδιάζει τα πιο περιζήτητα merch και ντύνει όλες τις παίκτριες της NWSL

Η Ντόμινικ «Domo» Γουελς αποτελεί σήμερα μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο του γυναικείου αθλητισμού στη Αμερική, συνδέοντάς τον με τη μόδα και την επιχειρηματικότητα. Ως επικεφαλής της ομάδας σχεδιασμού των εμφανίσεων της National Women’s Soccer League, καθώς και σχεδιάστρια των merch για όλα τα 16 κλαμπ του πρωταθλήματος των ΗΠΑ, η Γουελς έχει φέρει μια νέα προσέγγιση στο πώς οι γυναίκες αθλήτριες μπορούν να ντύνονται.

Πριν την ενασχόλησή της με τον αθλητισμό, η Γουελς βρισκόταν στη μουσική βιομηχανία, δουλεύοντας ως DJ και στο Spotify, όπου ως επικεφαλής του Black Music Editorial διαμόρφωνε playlists και στρατηγικές για την προβολή συγκεκριμένων καλλιτεχνών. Η εμπειρία αυτή της έδωσε μία βαθιά κατανόηση του τι θέλει να βλέπει το κοινό, των τάσεων και του πώς να δημιουργεί περιεχόμενο στα social media.

Ωστόσο, η Γουελς ήθελε να έχει μία μεγαλύτερη επαγγελματική αυτονομία και το 2023 ίδρυσε τη δική της εταιρεία, την Dead Dirt, προκειμένου να συνδυάσει τη μόδα με το storytelling, δημιουργώντας συλλογές που φοριούνται στην καθημερινή ζωή, αλλά ταυτόχρονα προωθούν τις ιστορίες των γυναικών που βρίσκονται στον αθλητισμό.

Η Γουελς έθεσε ως στόχο να μετατρέψει το merchandise των ομάδων σε πολιτιστικό εργαλείο, κατανοώντας ότι οι γυναίκες δεν αγοράζουν απλώς προϊόντα με λογότυπα, αλλά θέλουν να αγοράζουν πράγματα χρήσιμα και λειτουργικά. Η προσέγγιση της αυτή έχει αλλάξει τον τρόπο που η NWSL βλέπει τη μόδα και την προώθηση των ομάδων, μετατρέποντας τις συλλογές σε σημείο αναφοράς για τους φιλάθλους και όχι απλώς σε προϊόντα προς πώληση.

Συγκεκριμένα, φτιάχνει συλλογές ρούχων για γυναίκες αθλήτριες (όπως capsule collections για ομάδες της NWSL, που περιλαμβάνουν T-shirts, polo, track jackets και άλλα κομμάτια καθημερινής χρήσης). Merchandise για ομάδες (όπως φανέλες, unisex rugby jerseys, hoodies και άλλα κομμάτια).

Η Dead Dirt, με επικεφαλής την ίδια τη Γουελς, είναι μία πλατφόρμα όπου οι αθλήτριες μπορούν να βρουν άνετα και καθημερινά ρούχα και φυσικά απευθύνεται στους φιλάθλους του πρωταθλήματος γυναικών των ΗΠΑ, που μπορούν να αγοράσουν φανέλες της αγαπημένους τους ομάδας και να τις φορούν στην καθημερινότητά τους.



