Μεγάλη ημέρα η σημερινή για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα. Όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσή του ο ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών), η FIFA τελικώς δικαίωσε τις παίκτριες που είχαν προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (Dispute Resolution Chamber – DRC).

Στο πλαίσιο αυτό, δικαιώθηκαν πλήρως οι παίκτριες των Νέων Ατρομήτου οι οποίες μέσω του ΠΣΑΠΠ είχαν προσφύγει στην FIFA ζητώντας τα δεδουλευμένα τους μαζί με την αποζημίωση για την οικονομία ζημία που υπέστησαν, καθώς δεν είχε τηρηθεί η σύμβασή τους. Και πολλά ακόμη...

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ:

«Κόντρα σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να κρύβεται πίσω από την ερασιτεχνική ιδιότητα του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα, η FIFA δικαίωσε ποδοσφαιρίστριες που προσέφυγαν στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (Dispute Resolution Chamber – DRC) της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, μέσω του ΠΣΑΠΠ.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της FIFA (Dispute Resolution Chamber-DRC), κατόπιν προσφυγών των ποδοσφαιριστριών Σιντόνια Παπ, Αντζίλα Τουμπάμπο Σίμπα και Ιβάνα Τρμπόγεβιτς, μέσω του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ), εναντίον του σωματείου Νέες Ατρομήτου, εξέδωσε αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται ρητά ο επαγγελματικός τους χαρακτήρας και δικαιώνονται πλήρως οι αξιώσεις τους.

Στο σκεπτικό των αποφάσεων γίνεται ρητή επίκληση του άρθρου 2 του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της FIFA (Regulations on the Status and Transfer of Players – RSTP) σύμφωνα με το οποίο επαγγελματίας είναι κάθε ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιρίστρια που διαθέτει έγγραφη συμφωνία με σύλλογο και αμείβεται με ποσό ανώτερο από τα έξοδα που απαιτούνται για την άσκηση της ποδοσφαιρικής δραστηριότητάς του/της.

Η DRC, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της υπόθεσης, έκρινε ότι τα συμφωνηθέντα εγγράφως ποσά υπερέβαιναν τα έξοδα που κατέβαλαν οι ποδοσφαιρίστριες για τη συμμετοχή τους στο άθλημα, αναγνωρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ύπαρξη επαγγελματικής ιδιότητας.

Ως εκ τούτου, διέταξε το σωματείο να καταβάλει στις ποδοσφαιρίστριες τις οφειλόμενες αποδοχές καθώς και αποζημίωση λόγω αθέτησης των συμβάσεών τους, αποδεχόμενη ότι υφίστατο σπουδαίος λόγος υπέρ των ποδοσφαιριστριών. Οι εν λόγω αποφάσεις αποτελούν ιστορικό ορόσημο, καθώς προέρχονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο της FIFA και συνοδεύονται από πλήρη, τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, βασισμένη αποκλειστικά στους ισχύοντες κανονισμούς. Τους ίδιους κανονισμούς που, δυστυχώς, κάποιοι στην Ελλάδα εξακολουθούν να αγνοούν.

Ο ΠΣΑΠΠ θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να αγωνίζεται για την αναγνώριση, την προστασία και την πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστριών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ισότιμη ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών».