Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση έφερε στο φως η Marca με την πρόσφατη συνέντευξη της Ιτζιάρ Γκονζάλεθ, πρώην συνεργάτιδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η ίδια οποία μίλησε δημόσια για πρώτη φορά μετά την απόλυσή της, περιγράφοντας ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης, υπονόμευσής της και επαγγελματικής απαξίωσης στο προπονητικό κέντρο του Βαλδεμπέμπας.

Η Γκονζάλεθ, εξειδικευμένη επιστήμονας στη διατροφή και τη φυσική αποκατάσταση, εντάχθηκε στη Ρεάλ σε μια περίοδο που οι μυϊκοί τραυματισμοί αποτελούσαν μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα. Έχοντας ένα πλούσιο βιογραφικό και προϋπηρεσία με παίκτες όπως ο Καρβαχάλ και ο Ροντρίγκο, πίστευε πως εκεί θα έκανε ουσιαστικό έργο, όπως η ίδια υποστηρίζει, όμως, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της, από την πρώτη ημέρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μία εχθρική στάση από τα ιατρικά τμήματα του συλλόγου. Μιλά για πλήρη απομόνωση, έλλειψη συνεργασίας από τους γιατρούς και τους φυσιοθεραπευτές της ομάδας, ειρωνικές συμπεριφορές και ακόμα και ψευδείς κατηγορίες εις βάρος της. Όπως τονίζει, της ζητήθηκε ουσιαστικά να μην έχει επαφή με τους παίκτες και να μην εφαρμόζει το αντικείμενό της, παρότι όπως λέει ο ίδιος ο πρόεδρος, Φλορεντίνο Πέρεθ, της είχε ζητήσει να αναλάβει ενεργό ρόλο στη δημιουργία των διατροφικών πλάνων της ομάδας.

Η κατάσταση, σύμφωνα με την αφήγησή της, κλιμακώθηκε όταν παίκτες άρχισαν να αναφέρουν βελτίωση στη φυσική τους κατάσταση, συνδέοντάς τη με τις διατροφικές αλλαγές που τούς είχε κάνει. Αυτό φαίνεται πως προκάλεσε έντονη αντίδραση από το υπάρχον ιατρικό προσωπικό, που έβλεπε ότι η νεοφερμένη Γκονζάλεθ έφερε πιο αποτελεσματικές μεθόδους. Τελικά, όπως αποκαλύπτει, της απαγορεύτηκε η είσοδος στο Βαλδεμπέμπας «για λόγους ασφάλειας», ενώ συνέχισε να εργάζεται από το σπίτι χωρίς ουσιαστικό ρόλο!

Την πρώτη εβδομάδα παρουσίας της στο Βαλδεμπέμπας, την κατηγόρησαν ότι είχε κλέψει ολόκληρη κούτα συμπληρωμάτων, κάτι για το οποίο κατάφερε να αποδείξει την αθωότητά της.

Το χαρτί της απόλυσής της ήρθε μέσω του HR, με τη Ρεάλ να... αναγνωρίζει την καλή δουλειά της αλλά να δηλώνει πως εκείνη δεν μπορούσε να συνεργαστεί ομαλά με τους γιατρούς. Η Γκονζάλεθ έχει ήδη κινηθεί νομικά, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος της είναι να ακουστεί η αλήθεια για την αντιμετώπιση που είχε κι όχι το να αποσπάσει από τη Βασίλισσα χρήματα.