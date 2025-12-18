Το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών δεν κάνει πια απλώς βήματα προς τα εμπρός ανοίγει δρόμους. Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες τολμούν, φεύγουν από τα γνώριμα και δοκιμάζονται στα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα της Ευρώπης, κουβαλώντας μαζί τους ποιότητα, χαρακτήρα και φιλοδοξία.
Από την Ελβετία και το Βέλγιο μέχρι την Αγγλία, την Πολωνία και τη Γερμανία, αποδεικνύουν ότι το ελληνικό ταλέντο μπορεί να σταθεί και να ξεχωρίσει σε κάθε γήπεδο. Πέντε ιστορίες διαφορετικές μεταξύ τους, με κοινό όμως παρονομαστή το θάρρος και την εξέλιξη και όλες μαζί ένα ηχηρό μήνυμα: το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών είναι εδώ και κοιτάζει την Ευρώπη στα μάτια.
- Η Γεωργία Χαλατσογιάννη,άφησε το ελληνικό πρωτάθλημα και τον ΠΑΟΚ για να φορέσει τη φανέλα της Γιουνγκ Μπόις, κάνοντας το πιο αποφασιστικό άλμα της μέχρι σήμερα. Με ήδη τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο.
- Στο Βέλγιο και το Women's Champions League αγωνιζεται η η Ιωάννα Παπαθεοδώρου, μετά την εντυπωσιακή της πορεία στο αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα. Η διεθνής επιθετικός υπέγραψε το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λέουβεν.
- Επιστροφή σε γνώριμα λημέρια για τη Βεατρίκη Σαρρή, που μετά την παρουσία της στην Έβερτον, ανακοίνωσε την επιστροφή της στην Μπέρμιγχαμ. Εκεί όπου είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις πριν από τρία χρόνια,
- Στην Πολωνία, η διεθνής μπακ Ματίνα Νταρζάνου έκανε το πρώτο της ταξίδι εκτός Ελλάδας, υπογράφοντας στην Πογκόν μετά από τέσσερα γεμάτα χρόνια με τον Παναθηναϊκό.
- Τέλος, στη Γερμανία, η πολύπειρη Ελένη Μάρκου συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Έπειτα από εξαιρετική χρονιά με την Ουνιόν Βερολίνου, ανακοινώθηκε από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.