Το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών δεν κάνει πια απλώς βήματα προς τα εμπρός ανοίγει δρόμους. Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες τολμούν, φεύγουν από τα γνώριμα και δοκιμάζονται στα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα της Ευρώπης, κουβαλώντας μαζί τους ποιότητα, χαρακτήρα και φιλοδοξία.

Από την Ελβετία και το Βέλγιο μέχρι την Αγγλία, την Πολωνία και τη Γερμανία, αποδεικνύουν ότι το ελληνικό ταλέντο μπορεί να σταθεί και να ξεχωρίσει σε κάθε γήπεδο. Πέντε ιστορίες διαφορετικές μεταξύ τους, με κοινό όμως παρονομαστή το θάρρος και την εξέλιξη και όλες μαζί ένα ηχηρό μήνυμα: το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών είναι εδώ και κοιτάζει την Ευρώπη στα μάτια.