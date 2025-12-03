Η Ισπανία επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την κυριαρχία της στο ποδόσφαιρο γυναικών με την εμφατική νίκη της με 3-0 επί της Γερμανίας και την back-to-back κατάκτηση του Women's Nations League. Πήρε έτσι... εκδίκηση για την ήττα στον τελικό του Women's EURO το περασμένο καλοκαίρι.

Αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα που αξίζει να κρατήσουμε από την τρομερή εμφάνιση της Φούρια Ρόχα, παρά το πλήγμα που δέχθηκαν με τον τραυματισμό-σοκ της Αϊτάνα Μπονματί, λίγες ημέρες πριν τον τελικό του «Μετροπολιτάνο». Άλλωστε, η ομάδα της Σόνια Μπερμούδεθ είχε υποσχθεί ότι θα σηκώσει το τρόπαιο αφιερώνοντάς το στην 27χρονη μέσο των Μπλαουγκράνα.

Νίκη και χωρίς την Μπονματί

Η απουσία της Αϊτάνα Μπονματί, της σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, δεν πτόησε την Ισπανία ούτε στον τελικό. Η τρεις φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έπαθε κάταγμα περόνης, επομένως αναμένεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους με την έναρξη του νέου έτους.

Η ίδια επέστρεψε άμεσα στη Βαρκελώνη για να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής της, με την απουσία της από τα γήπεδα να υπολογίζεται σε τουλάχιστον πέντε μήνες.

Barcelona confirm Aitana Bonmatí is expected to miss around five months after undergoing successful surgery on a broken leg.



The three-time Ballon d’Or winner picked up the injury during a Spain training session ahead of the Women's Nations League final. pic.twitter.com/uo3zZKNziJ — B/R Football (@brfootball) December 2, 2025

Η επιστροφή της Τζένι Ερμόσο

Η Τζένι Ερμόσο έκανε το πιο δυναμικό comeback στην εθνική της ομάδα και η παρουσία της στη διοργάνωση φέτος έδωσε νέο αέρα στην Ισπανία προσφέροντας λύσεις στην επίθεσή. Η πρώτη σκόρερ της Εθνικής είχε μείνει εκτός από τον Οκτώβριο του 2024, λίγους μήνες μετά το σκάνδαλο με τον τότε πρόεδρο της ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, ο οποίος τη φίλησε χωρίς τη συναίνεσή της στη φιέστα του Μουντιάλ Γυναικών του 2023.

La madrileña Jenni Hermoso no fue convocada a la Eurocopa por Montse Tomé tras denunciar al machista de Rubiales. Hoy, Jenni Hermoso ha vuelto a jugar con la selección y ha sido campeona de la Nations League en su ciudad. Su cara de felicidad lo dice todo. Enorme. pic.twitter.com/4j0u7xrYRS — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 2, 2025

Νέο ρεκόρ προσέλευσης για την εθνική Ισπανίας

Η αναμέτρηση στο «Μετροπολιτάνο» ξεπέρασε κάθε προηγούμενο προσελκύοντας 55.843 θεατές, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία της εθνικής γυναικών της Ισπανίας. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν μαγική, οπως φάνηκε και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, με τους φιλάθλους να δίνουν ηχηρό «παρών» και να επιβεβαιώνουν ότι το ποδόσφαιρο γυναικών στην χώρα έχει μπει σε μία τροχιά ραγδαίας ανάπτυξης ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

A Record breaking attendance in Spain!🇪🇸



Another reason for Spain to celebrate as they WIN the Nations league in front of a crowd of 55,843! pic.twitter.com/qd7SUkHCBd — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) December 2, 2025

Εντυπωσιακές επιθετικά οι Ισπανίδες

Η Ισπανία «καθάρισε» το ματς με τρία γκολ σε σύντομο χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, με την Κλάουντια Πίνα να σκοράρει δις και τη Βίκι Λόπεθ να προσθέτει το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ. Η σέντερ φορ της Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ στο 61', η Λόπεθ έκανε το 2-0 στο 68' και πριν συμπληρωθούν 14 λεπτά από το πρώτο της γκολ, η Πίνα ευστόχησε για το τελικό 3-0 στο 74'.