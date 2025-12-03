GWomen
spain_nations_league

Εθνική Ισπανίας: «Καθάρισε» τη Γερμανία σε 13 λεπτά κι έκανε ρεκόρ στον τελικό του Women's Nations League

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Η Ισπανία είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης και αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα που έκαναν τη διαφορά στον τελικό του Women's Nations League με τη Γερμανία.

Η Ισπανία επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την κυριαρχία της στο ποδόσφαιρο γυναικών με την εμφατική νίκη της με 3-0 επί της Γερμανίας και την back-to-back κατάκτηση του Women's Nations League. Πήρε έτσι... εκδίκηση για την ήττα στον τελικό του Women's EURO το περασμένο καλοκαίρι.

Αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα που αξίζει να κρατήσουμε από την τρομερή εμφάνιση της Φούρια Ρόχα, παρά το πλήγμα που δέχθηκαν με τον τραυματισμό-σοκ της Αϊτάνα Μπονματί, λίγες ημέρες πριν τον τελικό του «Μετροπολιτάνο». Άλλωστε, η ομάδα της Σόνια Μπερμούδεθ είχε υποσχθεί ότι θα σηκώσει το τρόπαιο αφιερώνοντάς το στην 27χρονη μέσο των Μπλαουγκράνα.

Νίκη και χωρίς την Μπονματί

Η απουσία της Αϊτάνα Μπονματί, της σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, δεν πτόησε την Ισπανία ούτε στον τελικό. Η τρεις φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έπαθε κάταγμα περόνης, επομένως αναμένεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους με την έναρξη του νέου έτους.

Η ίδια επέστρεψε άμεσα στη Βαρκελώνη για να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής της, με την απουσία της από τα γήπεδα να υπολογίζεται σε τουλάχιστον πέντε μήνες.

Η επιστροφή της Τζένι Ερμόσο

Η Τζένι Ερμόσο έκανε το πιο δυναμικό comeback στην εθνική της ομάδα και η παρουσία της στη διοργάνωση φέτος έδωσε νέο αέρα στην Ισπανία προσφέροντας λύσεις στην επίθεσή. Η πρώτη σκόρερ της Εθνικής είχε μείνει εκτός από τον Οκτώβριο του 2024, λίγους μήνες μετά το σκάνδαλο με τον τότε πρόεδρο της ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, ο οποίος τη φίλησε χωρίς τη συναίνεσή της στη φιέστα του Μουντιάλ Γυναικών του 2023.

Νέο ρεκόρ προσέλευσης για την εθνική Ισπανίας

Η αναμέτρηση στο «Μετροπολιτάνο» ξεπέρασε κάθε προηγούμενο προσελκύοντας 55.843 θεατές, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία της εθνικής γυναικών της Ισπανίας. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν μαγική, οπως φάνηκε και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, με τους φιλάθλους να δίνουν ηχηρό «παρών» και να επιβεβαιώνουν ότι το ποδόσφαιρο γυναικών στην χώρα έχει μπει σε μία τροχιά ραγδαίας ανάπτυξης ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Εντυπωσιακές επιθετικά οι Ισπανίδες

Η Ισπανία «καθάρισε» το ματς με τρία γκολ σε σύντομο χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, με την Κλάουντια Πίνα να σκοράρει δις και τη Βίκι Λόπεθ να προσθέτει το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ. Η σέντερ φορ της Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ στο 61', η Λόπεθ έκανε το 2-0 στο 68' και πριν συμπληρωθούν 14 λεπτά από το πρώτο της γκολ, η Πίνα ευστόχησε για το τελικό 3-0 στο 74'.

