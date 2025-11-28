Απίστευτη υπόθεση ντόπινγκ στη Νορβηγία: Παίκτρια μολύνθηκε από ουσία σε συνθετικό χλοοτάπητα

Μια ιδιαίτερη και σπάνια υπόθεση ντόπινγκ συγκλόνισε πρόσφατα το νορβηγικό ποδόσφαιρο, καθώς μια παίκτρια της Βαλερένγκα βρέθηκε θετική σε απαγορευμένη ουσία χωρίς να φέρει καμία ευθύνη. Όπως αποδείχθηκε, η ουσία DMBA κατέληξε στον οργανισμό της από το ίδιο το γήπεδο, μέσω μικρών κόκκων καουτσούκ που υπάρχουν κάτω από τους συνθετικούς χλοοτάπητες.

Οι συγκεκριμένοι κόκκοι, γνωστοί ως rubber crumb, προέρχονται από ανακυκλωμένα ελαστικά και χρησιμοποιούνται σε 3ης και 4ης γενιάς τεχνητά γήπεδα, τα οποία συναντά κανείς παντού στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια ενός ματς ανάμεσα στη Λιλεστρεμ και τη Βαλερένγκα τον περασμένο Απρίλιο, οκτώ παίκτριες από τις δύο ομάδες εμφάνισαν ίχνη της ουσίας DMBA στα δείγματά τους, με μια από αυτές να ξεπερνά το όριο.

Ακολούθησε άμεσα έρευνα τόσο από τις ομάδες όσο και από την εθνική υπηρεσία αντι-ντόπινγκ της Νορβηγίας. Αντίστοιχα, ενημερώθηκε τότε και ο παγκόσμιος οργανισμός αντι-ντόπινγκ (WADA), που καθορίζει τους κανόνες και τις ουσίες που απαγορεύονται διεθνώς. Αρχικά, τα στοιχεία δεν έδειχναν ξεκάθαρα την ουσία που είχε βρεθεί στον οργανισμό των παικτριών, όμως τελικά αποδείχθηκε ότι οι κόκκοι του γηπέδου είχαν διαλυθεί και περιείχαν DMBA, οδηγώντας σε τυχαία μόλυνση των αθλητριών.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η παίκτρια που είχε βρεθεί στο στόχαστρο απαλλάχθηκε πλήρως, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία σε βάρος της. Η ίδια τόνισε πως, παρότι ακολούθησε όλους τους κανόνες, ένιωσε πόσο ευάλωτος μπορεί να είναι ένας αθλητής απέναντι σε παράγοντες τους οποίους δεν μπορεί να ελέγξει όπως η ποιότητα των γηπέδων στα οποία αγωνίζεται.

Η διευθύντρια της Βαλερένγκα, Χάριετ Ραντ, μίλησε στο Athletic για ανακούφιση που ένιωσαν ως ομάδα όταν αποκαλύφθηκε η πραγματική πηγή του προβλήματος, ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας εξετάζει πλέον τη μεταφορά αγώνων σε φυσικό χλοοτάπητα για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.