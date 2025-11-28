Η Αϊτανα Μπονματί, μια από τις κορυφαίες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή και τρεις φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, συνεχίζει να αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η παρουσία ισχυρών γυναικείων προτύπων στον αθλητισμό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Cadena SER, η επιθετικός της Μπαρτσελόνα υπογράμμισε τον ρόλο που μπορούν να έχουν οι γυναίκες αθλήτριες στη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων στην κοινωνία. «Μου αρέσει να τονίζω ότι μπορούμε να είμαστε πρότυπα για αγόρια και κορίτσια, αλλά ειδικά για τα αγόρια», ανέφερε η ίδια, ανοίγοντας μια συζήτηση σχετικά με το πώς το ποδόσφαιρο γυναικών μπορεί να συμβάλει στο να επιτευχθεί η ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες γενικότερα. Όπως εξήγησε, «όταν ήμουν μικρή, τα είδωλά μου ήταν άντρες, γιατί να μην μπορεί να συμβαίνει τώρα το αντίθετο; Γιατί να μη θαυμάζει ένα αγόρι μία γυναίκα παίκτρια για τα όσα έχει καταφέρει στο ποδόσφαιρο;»

Η ίδια αναγνωρίζει πλέον πως έχει εξελιχθεί σε ένα δημόσιο πρόσωπο με μεγάλη απήχηση ιδιαίτερα στην Ευρώπη. «Πηγαίνω στα γήπεδα και υπάρχουν πολλά αγόρια που με αναγνωρίζουν, και αυτό με κάνει χαρούμενη. Πριν χρόνια δεν πίστευα πως κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό», σημειώνει, επισημαίνοντας την αλλαγή νοοτροπίας που έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται τόσο στη δική της χώρα όσο και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει αυτή η πρόοδος.

Η Μπονματί μέσω των όσων είπε φάνηκε να πιστεύει ότι η άνοδος του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ισπανία και οι επιτυχίες της εθνικής ομάδας συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό και στην ισότητα όσον αφορά την προβολή των δύο αθλημάτων. Η βάση αυτής της αλλαγής, σύμφωνα με την ίδια, βρίσκεται στην εκπαίδευση από τη νεαρή ηλικία.«Όταν είσαι παιδί και μεγαλώνεις με την ιδέα ότι και οι γυναίκες μπορούν να είναι πρότυπα στον αθλητισμό, όταν θα μεγαλώσεις θα έχεις μεγαλύτερη επίγνωση της ισότητας. Τα παιδιά, όταν είναι μικρά, δεν έχουν προκαταλήψεις, εμείς οι ενήλικες τις εμφυσούμε σε αυτά».