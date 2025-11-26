Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση στην Αθήνα. Οι διεθνείς δούλεψαν στο αθλητικό κέντρο «Γ. Βαρδινογιάννης» μέχρι και την Τετάρτη (26/11), με τον ρυθμό να ανεβαίνει ενόψει των φιλικών που έρχονται.

Την Πέμπτη (27/11) η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Βοσνία–Ερζεγοβίνη, όπου θα δώσει δύο δυνατά τεστ: το πρώτο στις 29/11 απέναντι στη Λευκορωσία και το δεύτερο στις 02/12 κόντρα στην οικοδέσποινα ομάδα. Τα παιχνίδια αυτά αποτελούν σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας και τα πρώτα ματς με τον Βασίλη Σπέρτο στο τιμόνι.