GWomen
ethniki_ginaikon_2.

Εθνική Γυναικών: Τελευταία «δοκιμή» στην Αθήνα πριν το ταξίδι στη Βοσνία

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση στην Αθήνα και αναχωρεί για Βοσνία για δύο φιλικά, τα πρώτα παιχνίδια με τον Βασίλη Σπέρτο στον πάγκο.

Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση στην Αθήνα. Οι διεθνείς δούλεψαν στο αθλητικό κέντρο «Γ. Βαρδινογιάννης» μέχρι και την Τετάρτη (26/11), με τον ρυθμό να ανεβαίνει ενόψει των φιλικών που έρχονται.

Την Πέμπτη (27/11) η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Βοσνία–Ερζεγοβίνη, όπου θα δώσει δύο δυνατά τεστ: το πρώτο στις 29/11 απέναντι στη Λευκορωσία και το δεύτερο στις 02/12 κόντρα στην οικοδέσποινα ομάδα. Τα παιχνίδια αυτά αποτελούν σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας και τα πρώτα ματς με τον Βασίλη Σπέρτο στο τιμόνι.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]