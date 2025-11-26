Η Αλίσα Λέμαν δεν κρύβει τίποτα. Σε μία συνέντευξη στο Dillon Deluxe που θυμίζει κουβέντα στο καφενείο, η Ελβετίδα σταρ αποκάλυψε ποια αντίπαλο θεωρεί πιο δύσκολη, ποια συμπαίκτρια ξεχωρίζει και τι θα προτιμούσε να κατακτήσει πρώτα: την κορυφή του κόσμου ή τη μεγαλύτερη ατομική διάκριση;

Η 26χρονη επιθετικός άφησε την Αγγλία και την Άστον Βίλα το καλοκαίρι του 2024 για να φορέσει τη φανέλα της Γιουβέντους. Παρά τους τραυματισμούς που την κράτησαν εκτός γηπέδων, πανηγύρισε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της καριέρας της, το πρωτάθλημα Ιταλίας. Πλέον, στη Κόμο, προσπαθεί να βρει ξανά ρυθμό και φόρμα, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο και θέτοντας στόχους για το μέλλον.

Στο κομμάτι των αντιπάλων, η Λέμαν δεν μασάει τα λόγια της. Η πιο δύσκολη που έχει αντιμετωπίσει είναι η Η Μίλι Μπράιτ, ενώ για την καλύτερη συμπαίκτρια που είχε ποτέ, επιλέγει την πρώην Άστον Βίλα και σταρ της Αγγλίας, Ρέιτσελ Ντέιλι.

Και όταν έρχεται η στιγμή του μεγάλου διλήμματος World Cup ή Ballon d’Or , η απάντηση είναι ξεκάθαρη: «Παγκόσμιο Κύπελλο, 100%». Για τη Λέμαν, το να σηκώσει τη «φιγούρα» για την Ελβετία είναι πάνω από κάθε ατομική διάκριση.

Η ζωή στην Ιταλία, όμως, δεν είναι πάντα… ήρεμη. Πρόσφατα, η Λέμαν έζησε τον εφιάλτη ενός διαρρήκτη :«Την επόμενη φορά που θα μου κλέψετε το σπίτι, τουλάχιστον καθαρίστε μετά. Έχω OCD!» έγραψε με το γνωστό της χιούμορ, δημοσιεύοντας το χάος που αντίκρισε στο υπνοδωμάτιο.

Ακόμη να θυμίσουμε πως η Λέμαν επισκέπτεται συχνά την Αγγλία, καθώς συνεργάζεται με την παρουσιάστρια του Love Island και σύντροφο του αμυντικού της Μάντσεστερ Σίτι, Ρούμπεν Ντίας, Μάγια Τζάμα, για να γίνει προπονήτρια της ομάδας MVPs United στη βρετανική έκδοση του Baller League.