Με αφορμή την «Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών», η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παρουσίασε ένα δυνατό βίντεο με πρωταγωνίστρια τη διεθνή ποδοσφαιρίστρια Μαρία Γκούνη. Το μήνυμα είναι σαφές: η δύναμη δεν βρίσκεται στις φωνές γύρω σου, αλλά σε αυτή μέσα σου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΕΠΟ: «Η δύναμη δεν είναι στις φωνές γύρω σου, αλλά σε αυτή μέσα σου. Φωνές, παρενόχληση, βία κάθε μορφής δεν είναι πλέον ανεκτά από σένα, το είναι σου αντέδρασε, δεν ανέχεται τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από δίκαιη αντιμετώπιση. Στο video των Εθνικών Ομάδων με πρωταγωνίστρια τη διεθνή ποδοσφαιρίστρια, Μαρία Γκούνη, για την "Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών" οι εποχές αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι φωνές πληθαίνουν και το σκοτεινό αποκτά χρώμα: το χρώμα της ισοτιμίας και της αξιοπρέπειας».