Η Χάμπτον στην κορυφή του κόσμου και δικαιωματικά

Η Χάννα Χάμπτον συνεχίζει να ανεβαίνει επίπεδο με ρυθμούς… καριέρας ονείρου. Η τερματοφύλακας της Τσέλσι και της Αγγλίας αναδείχθηκε από το BBC Women’s Footballer of the Year 2025, αφήνοντας πίσω της τεράστια ονόματα όπως η Αλέσια Ρούσο και την νικήτρια της Χρυσής Μπάλας, Αϊτάνα Μπονμάτι. Ένα βραβείο που, αν σκεφτεί κανείς τι έκανε φέτος, μοιάζει απόλυτα φυσιολογικό.

Με τους Μπλε, η Χάμπτον ήταν το θεμέλιο μιας ομάδας που έγραψε ιστορία, αήττητο τρεμπλ σε πρωτάθλημα, FA Cup και League Cup. Και πριν καλά–καλά στεγνώσουν οι σαμπάνιες, πήγε στο Euro 2025 και έκανε το τουρνουά… δικό της. Αποκρούσεις-κλειδιά, πέναλτι που έκριναν προκρίσεις, ψυχραιμία σε στιγμές που «έκαιγαν». Η Αγγλία κράτησε το ευρωπαϊκό στέμμα της και η Χάμπτον ήταν εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή.

Η ίδια, όταν της ανακοίνωσαν το βραβείο, το πήρε σχεδόν με αμηχανία: «Δεν το περίμενα. Όλες οι υποψήφιες είχαν τρομερή χρονιά».

Μίλησε επίσης με σεβασμό για τις γυναίκες–τερματοφύλακες που άνοιξαν τον δρόμο, εξηγώντας πως η θέση θέλει γερό στομάχι: «Μπορείς να γίνεις ήρωας, μπορείς και να γίνεις ο ένοχος. Πρέπει να έχεις αντοχές».

Ειρωνεία της τύχης; Το βραβείο έρχεται ενώ η Χάμπτον αντιμετωπίζει τραυματισμό στον τετρακέφαλο, που ίσως τη κρατήσει εκτός μέχρι το νέο έτος. Η Τσέλσι ετοιμάζεται για κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια χωρίς τη βασική της πορτιέρε και με τη νεαρή Λίβια Πενγκ να καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.