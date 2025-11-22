«Είναι απίστευτο»: Μητέρα και κόρη γράφουν ιστορία παίζοντας μαζί στο Κύπελλο Αγγλίας Γυναικών

Για τη 38χρονη επιθετικό της Hednesford Town, Χαζάνα Πάρνελ, όπως αναφέρει στη συνέντευξη της στη Guardianτο ποδόσφαιρο ήταν πάντα κομμάτι της ζωής της. Αυτό που δεν φανταζόταν ποτέ, όμως, ήταν ότι κάποια μέρα θα φορούσε την ίδια φανέλα με την 16χρονη κόρη της, τη Ρεμάγια Όσμπορν, σε έναν επίσημο αγώνα Κυπέλλου.

«Ως μητέρα, θέλεις πάντα να δώσεις στο παιδί σου το καλύτερο. Και να σου πω την αλήθεια, πολλές φορές βλέπω την μπάλα στη γραμμή και σκέφτομαι: “Άσ’ τη να το βάλει εκείνη”. Είναι ένα συναίσθημα που δεν περιγράφεται» αναφέρει αρχικά.

Η Πάρνελ, με χρόνια εμπειρίας σε συλλόγους όπως η Μπέρμιγχαμ, η Φούλαμ, η Τσάρλτον και η Νότιγχαμ Φόρεστ, είχε αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο μέχρι που δέχτηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από την πρώην συμπαίκτριά της, Λόρα Χότζκις, νυν προπονήτρια της Hednesford. «Ήταν η σπίθα που χρειαζόμουν για να ξαναμπώ στο γήπεδο», εξηγεί.

Λίγο αργότερα, η Ρεμάγια έκλεισε τα 16 και πήγε για προπόνηση δοκιμαστικά. «Μόλις την είδε η Λόρα, της είπε κατευθείαν: “Υπογράφεις”», διηγείται η Πάρνελ. «Και κάπως έτσι ξεκίνησε το όνειρο».

Μητέρα και κόρη αγωνίζονται στην ίδια γραμμή κρούσης. Έχουν σκοράρει στο ίδιο ματς, έχουν “χτίσει” φάσεις μαζί, ενώ η Πάρνελ έχει δώσει και ασίστ στο γκολ της κόρης της στον προηγούμενο γύρο του Κυπέλλου:«Είμαστε πολύ δεμένες στο γήπεδο. Ξέρω τι σκέφτεται πριν καν κάνει κίνηση, και εκείνη ξέρει πότε θα ξεφύγω στην πλάτη της άμυνας. Είναι σαν να επικοινωνούμε χωρίς λόγια».

Η ίδια μεγάλωσε μέσα στο ποδόσφαιρο. Ο πατέρας της, ο Ίσακ Όσμπορν, και ο θείος της, Ισαΐα, έπαιζαν επαγγελματικά, ενώ τα ξαδέρφια της αγωνίζονται επίσης σε ομάδες. «Δεν είχα και πολλές επιλογές. Η οικογένεια ήταν πάντα με μια μπάλα στο χέρι».

Μια σχέση που έγινε πιο δυνατή μέσα στο γήπεδο

Η Πάρνελ θυμάται τις δυσκολίες της δικής της παιδικής ηλικίας: «Δεν υπήρχαν κοριτσίστικες ομάδες τότε. Έπαιζα με τα αγόρια και παρακαλούσα τον προπονητή του αδελφού μου να με αφήσει να μπω στα τελευταία δέκα λεπτά».

Το γεγονός ότι η κόρη της βρήκε ανοικτές πόρτες και διαδρομές την κάνει περήφανη:«Ό,τι στερήθηκα εγώ, το βρίσκει εκείνη έτοιμο».

Παρότι η Ρεμάγια ονειρεύεται καριέρα στο ποδόσφαιρο, η μητέρα της κρατά ισορροπίες: «Δεν θα της βάλω ποτέ πίεση. Θέλω να χαίρεται αυτό που κάνει. Αν μια μέρα μου πει πως δεν θέλει άλλο, θα είμαι δίπλα της».

Οι δυο τους παραδέχονται πως το ποδόσφαιρο τις έφερε πιο κοντά. «Στο σπίτι έχουμε να συζητάμε, να αναλύουμε φάσεις, να γελάμε με ό,τι έγινε στην προπόνηση. Μας έχει ενώσει ακόμη περισσότερο. Την είδα να βάζει χατ τρικ και νομίζω όλο το γήπεδο άκουσε τη φωνή μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για μια μητέρα».