Ο Βασίλης Σπέρτος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γυναικών και ανακοίνωσε τις πρώτες του κλήσεις για τους δύο φιλικούς αγώνες της ομάδας.

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία στις 29 Νοεμβρίου και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις 2 Δεκεμβρίου 2025, με τον 44χρονο προπονητή να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή 26 ποδοσφαιρίστριες.

Αναλυτικά οι κλήσεις: Πεταλωτή, Γιαννακούλη, Αναστασιάδης, Θεοδωράκη, Παπαδοπούλου, Μάρκου, Καπνίση, Γκούνη-Παπαϊωάννου, Παυλοπούλου, Μήτκου, Κοσκερίδου, Πατερνά, Μωραΐτου, Χαλατσογιάννη, Σάιχ, Δρακογιαννάκη, Χατζηνικολάου, Πούλιου, Αργυρίου, Γιαννακά, Χαμαλίδου, Παπαθεοδώρου, Τζούρτζεβιτς, Σαρρή, Μπρούκσαϊρ, Κόγγουλη.